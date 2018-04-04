Тренерский штаб ЦСКА взял на игру с «Арсеналом» 19 игроков

На игру тренерский штаб «армейцев» взял 19 футболистов.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Отмечается, что на борту «армейцев» находится и бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.