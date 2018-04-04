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    Тренерский штаб ЦСКА взял на игру с «Арсеналом» 19 игроков

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    Футболисты ЦСКА в самолете
    На фото:Футболисты ЦСКА в самолете
    Футболиста московского ЦСКА вылетел в Лондон, где 5 апреля проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом», сообщает пресс-служба клуба.

    На игру тренерский штаб «армейцев» взял 19 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

    Защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

    Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

    Отмечается, что на борту «армейцев» находится и бывший главный тренер команды Леонид Слуцкий.

    Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
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