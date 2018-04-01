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    «Майнц» — «Боруссия М»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Майнц — Боруссия М: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.04.2018)

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    •  Майнц — Боруссия М19:00
    В 19:00 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Майнц» — «Боруссия М».

    Последний матч между собой: «Майнц» — «Боруссия М» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Боруссия М»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Майнц» — «Боруссия М». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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