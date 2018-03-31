Билялетдинову хорошо в Литве

Главный тренер «СКА-Хабаровск»сообщил, что зимой у его сынабыло несколько предложений, однако он принял решение остаться в «Тракае».

«Ему хорошо в Литве. Давно он не испытывал такого душевного комфорта. Динияр отказался от зимних предложений и остался в "Тракае" как минимум до лета. В его действия не вмешивается никто, кроме главного тренера. В атакующих действиях команды сын занимает важную роль, и он очень рад этому. Ни президент, ни спортивный директор, ни администратор — никто не диктует ему, что делать, как готовиться или играть. Никто не строит козни, не устраивает хитрых комбинаций, как в "Рубине".

В Литве в этом плане более профессиональный подход», — цитирует специалиста «Чемпионат».