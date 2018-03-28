Хорватия с Чорлукой обыграла Мексику

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вышел на поле в стартовом составе «шашечных» и был заменен на 74-й минуте.

Сборнаянанесла поражение командев контрольном матче. Встреча, прошедшая в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Златко Далича.

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