Хорватия с Чорлукой обыграла Мексику

Единственный гол на 62-й минуте ударом с пенальти забил полузащитник Иван Ракитич.
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вышел на поле в стартовом составе «шашечных» и был заменен на 74-й минуте.
3 июня хорваты проведут товарищеский матч с Бразилией, Мексика 28 мая сыграет с Уэльсом.
Товарищеский матч
Мексика – Хорватия — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 62, пенальти Ракитич.Мексика: Очоа, Араухо (Рейес, 16; Сальседо, 46; Альварес, 68), Айяла, Морено, Эрнандес, Гуардадо (Хименес, 61), Писарро (Лайюн, 46), Вела, Говеа (Молина, 46), Лосано, Эрнандес.Хорватия: Калинич, Чорлука (Нижич, 74), Пиварич, Врсалько (Едвай, 35), Вида, Ракитич (Чоп, 76), Ковачич, Пьяца (Рог, 60), Бадель (Брадарич, 45), Ребич (Пашалич, 71), Крамарич.