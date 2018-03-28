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    Хорватия с Чорлукой обыграла Мексику

    Товарищеские матчи Сборная Мексики Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Хорватии нанесла поражение команде Мексики в контрольном матче. Встреча, прошедшая в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Златко Далича.

    Единственный гол на 62-й минуте ударом с пенальти забил полузащитник Иван Ракитич.

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука вышел на поле в стартовом составе «шашечных» и был заменен на 74-й минуте.

    3 июня хорваты проведут товарищеский матч с Бразилией, Мексика 28 мая сыграет с Уэльсом.

    Товарищеский матч
    Мексика – Хорватия — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – 62, пенальти Ракитич.Мексика: Очоа, Араухо (Рейес, 16; Сальседо, 46; Альварес, 68), Айяла, Морено, Эрнандес, Гуардадо (Хименес, 61), Писарро (Лайюн, 46), Вела, Говеа (Молина, 46), Лосано, Эрнандес.Хорватия: Калинич, Чорлука (Нижич, 74), Пиварич, Врсалько (Едвай, 35), Вида, Ракитич (Чоп, 76), Ковачич, Пьяца (Рог, 60), Бадель (Брадарич, 45), Ребич (Пашалич, 71), Крамарич.
    «Потерянные» хорваты будут чудитьМексика – Хорватия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 28 марта
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