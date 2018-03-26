Матч Россия — Франция начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между сборныминачнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерово.

Российские футболисты выйдут на матч в траурных повязках, сообщил «Спорт-Экспрессу» исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза Александр Алаев.

«Перед матчем, конечно, будет минута молчания, а футболисты выйдут на игру с траурными повязками», — сказал Алаев.

Отметим, что с минуты молчания началась также тренировка сборной России за день до игры.

Товарищеский матч Россия — Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18.50.

По последним данным в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово число погибших возросло до 64 человек.