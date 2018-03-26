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    Чемпионат Греции возобновится 31 марта

    АЕК Афины ПАОК Скандалы Между тем
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    ПАОК — АЕК
    На фото:ПАОК — АЕК
    Чемпионат Греции по футболу, прерванный из-за инцидента во время матча между клубами ПАОК (Салоники) и АЕК (Афины), возобновится в воскресенье, сообщает AFP.

    11 марта встреча 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

    12 марта чемпионат Греции был приостановлен до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.

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