Чемпионат Греции возобновится 31 марта

Чемпионат Греции по футболу, прерванный из-за инцидента во время матча между клубами(Салоники) и(Афины), возобновится в воскресенье, сообщает AFP.

11 марта встреча 25-го тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК в Салониках был прерван. Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда, по словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

12 марта чемпионат Греции был приостановлен до достижения соглашения между всеми заинтересованными сторонами.