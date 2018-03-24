Ибрагимович: Если захочу вернуться в сборную Швеции, то вернусь

Шведский нападающийзаявил, что вернется в, если у него возникнет такое желание.

«Основное внимание сейчас уделяю "Гэлакси". Мне предстоит познакомиться с клубом и с городом. Когда я буду чувствовать себя здесь комфортно, настанет время подумать о следующем шаге. Мне звонят каждый день и спрашивают о том, хорошо ли я себя чувствую, чего хочу, что думаю, и как обстоят мои дела.

Но всему свое время. Если буду чувствовать себя хорошо и почувствую в себе силы, то двери всегда будут открыты. Вопрос не в сборной, вопрос во мне. Если я захочу вернуться в сборную Швеции, то я буду там. Если не захочу — не вернусь. Посмотрим, как сложатся обстоятельства», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, 36-летний Ибрагимович покинул «МЮ» и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси«.

Ибрагимович выкупил страницу в газете и поприветствовал Лос-Анджелес