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    Ибрагимович: Если захочу вернуться в сборную Швеции, то вернусь

    Сборная Швеции
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    Златан Ибрагимович
    На фото:Златан Ибрагимович
    Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что вернется в сборную Швеции, если у него возникнет такое желание.

    «Основное внимание сейчас уделяю "Гэлакси". Мне предстоит познакомиться с клубом и с городом. Когда я буду чувствовать себя здесь комфортно, настанет время подумать о следующем шаге. Мне звонят каждый день и спрашивают о том, хорошо ли я себя чувствую, чего хочу, что думаю, и как обстоят мои дела.

    Но всему свое время. Если буду чувствовать себя хорошо и почувствую в себе силы, то двери всегда будут открыты. Вопрос не в сборной, вопрос во мне. Если я захочу вернуться в сборную Швеции, то я буду там. Если не захочу — не вернусь. Посмотрим, как сложатся обстоятельства», — приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

    Напомним, 36-летний Ибрагимович покинул «МЮ» и подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси«.

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