«Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ

«Росгосстрах» принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России, сообщил генеральный директор страховой компании

Срок действующего контракта РФПЛ со страховой компанией истекает в июле этого года.

По словам гендиректора страховщика Николауса Фрая, первой причиной такого решения стало изменение статуса «Росгосстраха». Акционером группы «Открытие», в которую компания входит, стал Центробанк, а значит, решения о ее расходах принимает фактически государство, отметил Фрай.

«В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и, в том числе, спонсорских предложений», — цитирует Фрая «Р-Спорт».

Также, по словам Фрая, РФПЛ сама отказалась от института титульного спонсорства.

«Росгосстрах» в 2006 году стал титульным спонсором чемпионата и был им по 2010 год, а в сентябре 2015 года вернул себе этот статус после четырехлетнего перерыва. Стоимость первого контракта сроком почти пять лет составляла более 50 миллионов долларов, из которых 85% выделялось командам Премьер-лиги и второго дивизиона, а 15% шли на поддержку детско-юношеских школ.