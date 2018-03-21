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    «Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ

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    «Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ
    На фото:«Росгосстрах» с лета перестанет быть титульным спонсором РФПЛ
    «Росгосстрах» принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России, сообщил генеральный директор страховой компании Николаус Фрай.

    Срок действующего контракта РФПЛ со страховой компанией истекает в июле этого года.

    По словам гендиректора страховщика Николауса Фрая, первой причиной такого решения стало изменение статуса «Росгосстраха». Акционером группы «Открытие», в которую компания входит, стал Центробанк, а значит, решения о ее расходах принимает фактически государство, отметил Фрай.

    «В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и, в том числе, спонсорских предложений», — цитирует Фрая «Р-Спорт».

    Также, по словам Фрая, РФПЛ сама отказалась от института титульного спонсорства.

    «Росгосстрах» в 2006 году стал титульным спонсором чемпионата и был им по 2010 год, а в сентябре 2015 года вернул себе этот статус после четырехлетнего перерыва. Стоимость первого контракта сроком почти пять лет составляла более 50 миллионов долларов, из которых 85% выделялось командам Премьер-лиги и второго дивизиона, а 15% шли на поддержку детско-юношеских школ.

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