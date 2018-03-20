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    Ван Перси может вернуться в сборную Нидерландов

    Сборная Голландии
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    Робин ван Перси
    На фото:Робин ван Перси
    Нападающий «Фейеноорда» Робин ван Перси может вернуться в сборную Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер «оранжевых» Рональд Куман.

    «Я посетил "Фейеноорд" и посчитал необходимым обсудить с Робином его возможное возвращение в голландскую сборную. Он не отказался, но сказал, что сначала должен полностью обрести форму. В воскресенье Робин вновь показал класс, и я не стал бы говорить "нет" заранее», — цитирует Кумана «Чемпионат» со ссылкой на NOS.

    Напомним, 34-летний ван Перси провел 50 голов в 102 матчах за сборную Нидерландов. О прекращении карьеры в национальной команде форвард заявил в 2015 году.

    В 2018 году ван Перси провел 9 матчей за «Фейеноорд» и забил 4 гола, в том числе форвард оформил дубль в предыдущем матче против «Зволле».

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