Ван Перси может вернуться в сборную Нидерландов

Нападающийможет вернуться в. Об этом сообщил главный тренер «оранжевых»

«Я посетил "Фейеноорд" и посчитал необходимым обсудить с Робином его возможное возвращение в голландскую сборную. Он не отказался, но сказал, что сначала должен полностью обрести форму. В воскресенье Робин вновь показал класс, и я не стал бы говорить "нет" заранее», — цитирует Кумана «Чемпионат» со ссылкой на NOS.

Напомним, 34-летний ван Перси провел 50 голов в 102 матчах за сборную Нидерландов. О прекращении карьеры в национальной команде форвард заявил в 2015 году.

В 2018 году ван Перси провел 9 матчей за «Фейеноорд» и забил 4 гола, в том числе форвард оформил дубль в предыдущем матче против «Зволле».