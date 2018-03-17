Ройс пропустит товарищеские матчи сборной Германии

Главный тренер сборной Германииогласил состав на ближайшие товарищеские матчи с Испанией (23 марта) и Бразилией (27 марта).

В список не попал полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, получивший травму паха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ред Булл» (0:0, 1:2 по сумме двух матчей). Тренерский штаб сборной Германии принял решение не рисковать здоровьем 28-летнего Ройса.

вратари: Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Кевин Трапп (ПСЖ);

защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле (все – «Бавария»), Йонас Хектор («Кельн»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Антонио Рюдигер («Челси»), Марвин Платтенхардт («Герта»);

полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба – «Бавария»), Сами Хедира («Ювентус»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Юлиан Брандт («Байер»), Леон Горецка («Шальке»);

нападающие: Марио Гомес («Штутгарт»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Сандро Вагнер («Бавария»), Ларс Штиндль («Боруссия» Менхенгладбах).