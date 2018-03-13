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    Дюрица: Семин вернулся, и «Локомотив» сразу заиграл

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    Ян Дюрица
    На фото:Ян Дюрица
    Экс-защитник «Локомотива» Ян Дюрица считает железнодорожников будущим чемпионом России, назвав главной причиной успеха команды — возвращение Юрия Семина ​и приличный состав.

    «Я слежу за "Локо". Жаль, что команда проиграла "Атлетико", хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что "Атлетико" – топовый соперник.

    А в чемпионате России, думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав.

    Сохранилась ли обида за то, что не продлили контракт? Нет, нет! Ни на кого не злюсь. Просто было немного обидно, что мне до последнего момента ничего не сказали», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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