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    «Майнц» — «Шальке-04»: онлайн-трансляция начнется в 22:30

    Майнц — Шальке-04: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.03.2018)

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    •  Майнц — Шальке-0422:30
    В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Майнц» — «Шальке-04».

    Последний матч между собой: «Шальке-04» — «Майнц» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Майнц» — «Шальке-04». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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