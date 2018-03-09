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    «Лацио» в Риме сыграл вничью с киевским «Динамо»

    Лига Европы Лацио Футбол Италии Динамо Киев Футбол Украины
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Римский «Лацио» на своем поле сыграл вничью с киевским «Динамо» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Украинцы открыли счет на 52-й минуте. Гармаш перевёл мяч налево на Пиварича, у которого получился высокий навес, позволивший Беседину скинуть мяч во вратарскую на Виктора Цыганкова, который технично принял мяч, находясь спиной к воротам, и пробил пяткой.

    Спустя две минуты Андерсон без сопротивления сделал проникающий пас через центр на Чиро Иммобиле, который ворвался в штрафную «Динамо» и пробил в дальний угол.

    На 62-й минуте прошла стремительная атака «Лацио» через центральную зону «Динамо». Милинкович-Савич сыграл на ход Фелипе Андерсону, который выскочил на Бойко и пробил в дальний угол.

    На 79-й минуте счет вновь сравнялся. Джуниор Мораес в безобидной ситуации развернулся перед штрафной «Лацио» и резко выстрелил в дальнюю девятку, заставив капитулировать Стракошу.

    Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
    «Лацио» (Италия) — «Динамо» (Украина) — 2:2 (0:0)
    Голы: Цыганков, 52 (0:1). Иммобиле, 54 (1:1). Фелипе Андерсон, 62 (2:1). Мораес, 79 (2:2). «Лацио»: Стракоша, Баста (Габаррон, 74), Раду, де Фрай, Лукаку, Уоллас (Нани, 85), Лукас, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа (Пароло, 74), Иммобиле.«Динамо»: Бойко, Морозюк, Кадар, Пиварич, Кендзера, Бурда, Гармаш, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков, Беседин.Предупреждения: Пиварич, 36. Мурджа, 63. Кадар, 69. Гармаш, 70. Милинкович-Савич, 71. Лукаку, 81. Бойко, 90. Удаление: Гармаш (Динамо), 90+6 (после матча).
    Букмекеры не сомневаются в победе «Лацио»«Лацио» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 8-го марта
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