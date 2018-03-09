«Лацио» в Риме сыграл вничью с киевским «Динамо»

Римскийна своем поле сыграл вничью с киевским(2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Украинцы открыли счет на 52-й минуте. Гармаш перевёл мяч налево на Пиварича, у которого получился высокий навес, позволивший Беседину скинуть мяч во вратарскую на Виктора Цыганкова, который технично принял мяч, находясь спиной к воротам, и пробил пяткой.

Спустя две минуты Андерсон без сопротивления сделал проникающий пас через центр на Чиро Иммобиле, который ворвался в штрафную «Динамо» и пробил в дальний угол.

На 62-й минуте прошла стремительная атака «Лацио» через центральную зону «Динамо». Милинкович-Савич сыграл на ход Фелипе Андерсону, который выскочил на Бойко и пробил в дальний угол.

На 79-й минуте счет вновь сравнялся. Джуниор Мораес в безобидной ситуации развернулся перед штрафной «Лацио» и резко выстрелил в дальнюю девятку, заставив капитулировать Стракошу.

Ответный матч состоится 15 марта в Киеве.