В сезоне-2018/19 Серия А получит Boxing Day и зимнюю паузу

На фото: В сезоне-2018/19 Серия А получит Boxing Day и зимнюю паузу alloutfootball.co.uk

Глава Национального олимпийского комитета Италиисообщил о кардинальных изменениях в Серии А, начиная с сезона-2018/19.

«Следующий сезон чемпионата Италии начнется 19 августа, а матч за Суперкубок страны будет сыгран 12 августа. Также в следующем сезоне будет две паузы — в сентябре и апреле. Кроме того, Серия А получит Boxing Day — отрезок, в течении которого итальянские клубы сыграют по три матча. Матчи состоятся 22, 26 и 30 декабря. Сезон возобновится 20 января», — цитирует Football Italia Малаго.

13 января будет выделено под матчи Кубка Италии, формат также будет изменен. Для «сеянных» команд не будет привилегии в виде домашнего поля. Будет проводиться жеребьевка.

В трансферные окна также внесены изменения. Летнее закроется 18 августа, за 24 часа до начала сезона в серии А. Тоже самое произойдет в январе, окно закроется 19 числа.