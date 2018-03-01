Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ

Ди Мария ждет «Реал»

«В то время, когда сообщения об операции Неймара были подтверждены буквально перед матчем ПСЖ против "Марселя" в четвертьфинале Кубка Франции, наставник парижан Унаи Эмери сделал сильный выбор, выставив в основе лучшее атакующее трио, которое остается в его распоряжении: это своеобразный сигнал о том, что такая атака будет у хозяев матча против "Реала" через неделю в Лиге чемпионов. У треугольника нападающих в составе Анхеля Ди Марии, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе есть неделя для подготовки к мадридскому сопернику, несмотря на то, что француз был заменен в перерыве из-за повреждения. Грядущая встреча будет самой важной для "Пари Сен-Жермен" в этом сезоне, а также будет шансом для аргентинца, который в первой игре остался в запасе, несмотря хорошие выступления с начала года», — пишет на страницах France Football Юго Жирардо.

Боль и слезы в Париже. Неймар покинул поле на носилках Бразильский нападающий рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» «Он был детонатором в матче против "Марселя", открыв счет в добавленное к первому тайму время, но и это не заставило Ди Марию успокоиться, когда на 48-й минуте вингер удвоил перевес ПСЖ. Это уже и так было достаточно, однако Кавани установил результат 3:0 в концовке поединка — что еще нужно сделать, чтобы забыть о Неймаре, по крайней мере, в этой игре?... Анхель стоял за каждым ударом по воротам гостей, и все это вместе с его техническими приемами по ходу встречи стало доказательством того, что он полон уверенности и готов противостоять бывшему клубу».

За себя и того парня

«Аргентинец определенно менее талантлив, нежели бразилец, но его отличная форма позволяет сохранять надежду, особенно с начала года, когда он просто-таки блистает своей игрой... В поединке против "Марселя" Ди Мария быстро включился в события на поле и выдал успешное выступление как с точки зрения эффективности в атаке, так и зрелищности... Он начал матч слева в нападении, но по истечение получаса игры ушел направо, обменявшись позициями с Мбаппе, и, возможно, только после этого стал по-настоящему опасен...», — отмечает в своем материале на Le Parisien Сильви Де Маседо.

«Успехи вингера в 2018 году стали бальзамом на душу фанатов парижан, и на внутренней арене он блестяще подтверждает свой статус. Однако настоящим тестом для него станет поединок во вторник против "Реала". Анхель был феноменален в прошлом году против "Барселоны" на "Парк де Пренс", когда та была разбита 0:4, поэтому весь Париж ожидает от него повторения того перфоманса в дуэли против бывшего клуба».

Как насчет потерь «Реала»?

«Отсутствие Неймара в этом поединке — огромный удар для Эмери, который потерял своего знаменосца, самого опасного игрока, который несет собой наибольшую угрозу среди всех 22 футболистов, которые должны появиться на поле [6 марта]. Он обошелся в 222 миллиона евро не просто так, ведь был куплен, как недостающий драгоценный камень в короне императора, и его так сильно будет не хватать, что никто не говорит о том, что Мадриду в этом матче [из-за травм] не помогут Марсело, Тони Кроос и Лука Модрич", — обращает внимание читателей на потери 'Реала' Хесус Санчес в материале на Marca.

Неймар пропустит из-за травмы до трех месяцев Врач сборной Бразилии рассказал, сколько времени понадобится форварду для восстановления «Не нужно забывать о том, что в составе ПСЖ не сыграет Неймар, а также, возможно, Маркиньос [в центре обороны], но при этом обязательно помнить о том, как "Сливочным" будет не хватать Крооса, Модрича и Марсело, сыгравшего более важную роль в первом матче этих команд, чем Неймар, было бы глупо. Для рулевого гостей Зинедина Зидана проблемой будет то, что в его распоряжении нет Ди Марии, чтобы заменить своего бразильского исполнителя, однако это не то, о чем все думают, потому что это Мадрид».

Почему потеря Неймара поможет ПСЖ против «Реала»

В действительности невозможность рассчитывать на бразильского форварда может только помочь «Пари Сен-Жермен» обыграть с нужным счетом «Реал» в ответном поединке. Нужно начать с того, что едва ли не с начала сезона в прессе усиленно муссируются слухи о конфликте между Неймаром и его новыми одноклубниками — в особенности Кавани и Мбаппе. Это влияет на его игровое взаимодействие, как с партнерами по атаке, ведь тот видит в них больше конкурентов, нежели единомышленников, о чем также пишут СМИ, в результате чего первый злоупотребляет индивидуальными действиями и попросту перетягивает одеяло на себя.

Теперь, когда экс-форвард «Барселоны» будет отсутствовать на поле, уругвайцу и французу будет проще показать свои лучшие качества как в силу лучшего взаимодействия между собой, так и психологического спокойствия, где они смогут сосредоточиться в первую очередь на игре, а не разделении ролей на поле. И в данном случае наличие демонстрирующего хорошую форму Ди Марии, которого отличает высококлассное мастерство игры в подыгрыше партнерам, только поможет ПСЖ наладить качественные командные действия.

«Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ Что уж говорить о том, что с Неймаром на поле тот же Мбаппе вынужден действовать на правом фланге атаки, тогда как эффективнее он проявляет себя слева. Аргентинцу же удобнее атаковать справа, потому оба получат возможность занять наиболее комфортные для себя амплуа. Не стоит забывать и о том, насколько мотивирован Ди Мария в противостоянии против бывшего клуба, который не нашел ему места в основе сразу после победы в Лиге чемпионов 2014 года, несмотря на значительную роль, которую он сыграл в том успехе.

Тем временем, кадровые потери «Реала» действительно выглядят более существенными, чем у ПСЖ: если Марсело, скорее всего, успеет восстановиться к поединку 6 марта, как об этом сообщает испанская пресса, то на возвращение Крооса и Модрича, похоже, рассчитывать не приходится. Без двух системообразующих центральных полузащитников Мадриду будет тяжело одержать победу в ключевой зоне игрового противостояния, после чего классной даже без Неймара атаке ПСЖ будет куда легче разобраться с регулярно проваливающейся в этом сезоне обороной «Сливочных». Поэтому в отсутствие бразильца не спешите хоронить ПСЖ.