Нобоа: Таких человеческих отношений, как с Бердыевым, у меня с Манчини не было

Полузащитник, который перешел из «Зенита» в «Рубин» на правах аренды, поделился впечатлениями от возвращения в казанский клуб.

Нобоа выступал за «Рубин» в 2007-2011 годах, отыграв 149 матчей и забив 27 мячей.

«Счастлив вернуться ко всем знакомым людям, которых у меня в "Рубине" много. Знаю, что здесь меня очень ценят и любят. Я летом беседовал с руководством "Рубина". Предложение перейти было, но только на один год. Я тогда искал контракт на более длительные сроки. "Зенит" предложил на три года, и я согласился.

Думаю, я в принципе доказал, почему я перешел в "Зенит", почему мог там играть. Из 9-10 матчей, в которых я сыграл, в семи я признавался лучшим игроком в команде. Может быть, свои 100 процентов я не смог там показать, но в любом случае на это были и объективные причины. У главного тренера были свои игроки, которых он должен был выпускать на поле, но я старался в каждом матче показать свой максимум.

Таких человеческих отношений, как с Курбаном Бекиевичем, у меня с Манчини не было. Чисто профессиональные. Бердыев мог с тобой присесть, объяснить все вопросы, обсудить все моменты, а здесь были чисто профессиональные отношения», — цитирует эквадорца «Реальное время».