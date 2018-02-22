«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий раунд ЛЕ

В составе хозяев отличились Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Александр Кокорин.
В первой матч «Зенит» в Глазго уступил со счётом 0:1. Таким образом, по сумме двух матчей вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
«Зенит» (Россия) — «Селтик» (Шотландия) — 3:0 (2:0)
Голы: Иванович, 8 (1:0). Кузяев, 27 (2:0). Кокорин, 61 (3:0).«Зенит»: Лунев, Иванович (Смольников, 87), Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Дриусси, 84), Кокорин, Заболотный (Ерохин, 76).«Селтик»: де Фрис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Эбуэ (Рогич, 46), Браун, Нтшам, Макгрегор, Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.Предупреждения: Кузяев, 11. Паредес, 21. Эбуэ, 36. Дембеле, 45+1.22 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 50492 зрителя.