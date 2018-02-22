«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в следующий раунд ЛЕ

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

В первой матч «Зенит» в Глазго уступил со счётом 0:1. Таким образом, по сумме двух матчей вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В составе хозяев отличились Бранислав Иванович , Далер Кузяев и Александр Кокорин .

одержал крупную победу над шотландскимв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0 (2:0).

«Зенит» — «Селтик». Прогноз и ставки на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

Сможет ли «Зенит» подтвердить свои амбиции?

Сможет ли «Зенит» подтвердить свои амбиции? «Зенит» — «Селтик». Прогноз и ставки на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

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