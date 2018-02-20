«Хетафе» разгромил «Сельту»

Голы: Анхель, 37 (1:0). Хорхе Молина, 51 (2:0). Анхель, 85 (3:0). «Хетафе»: Гуаита, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Фажр, Арамбарри, Анхель (Мора, 90), Хорхе Молина (Реми, 71), Ндиай (Ндокайт, 86). «Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья (Бойе, 74), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Эрнандес (Радойя, 62), Лоботка, Систо (Эмре Мор, 62), Аспас, М.Гомес. Предупреждения: Суарес, 10. Кабрера, 23. Портильо, 60. Ронкалья, 63. Бойе, 79. Эмре Мор, 81. Фажр, 87.

«Хетафе» набрал 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (32) располагается на 11-й позиции в первенстве.

В составе победителей отличились сделавший дубль Анхель Родригес и Хорхе Молина .

«Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 19 февраля

Сможет ли Аспас забить? «Хетафе» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 19 февраля

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