Слуцкий: В футболе создать базовый клуб сборной сложнее, чем в хоккее

Бывший главный тренер сборной России по футболу, который присутствовал на тренировке мужской сборной России по хоккею, провел параллели между двумя видами спорта.

«В футболе сборная Испании была представлена только двумя клубами – "Барселона" и "Реал", все бывает, почему нет? Не знаю, пошло ли бы на пользу в футболе создание базового клуба. В футболе это создать сложнее, все-таки разные системы трансферов.

По стилю Дацюк мне ближе. Тонкий, комбинационный, с большим количеством принятий решений вперед. С каждым движением правильным.

С кем можно сравнить Дацюка? Точно не с Неймаром. Наверное, с Эриксеном, если сравнивать по стилю. Это сейчас один из самых умных, креативных футболистов, с последней передачей», — приводит слова Слуцкого «Р-Спорт».