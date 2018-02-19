Слуцкий: В футболе создать базовый клуб сборной сложнее, чем в хоккее

«В футболе сборная Испании была представлена только двумя клубами – "Барселона" и "Реал", все бывает, почему нет? Не знаю, пошло ли бы на пользу в футболе создание базового клуба. В футболе это создать сложнее, все-таки разные системы трансферов.
По стилю Дацюк мне ближе. Тонкий, комбинационный, с большим количеством принятий решений вперед. С каждым движением правильным.
С кем можно сравнить Дацюка? Точно не с Неймаром. Наверное, с Эриксеном, если сравнивать по стилю. Это сейчас один из самых умных, креативных футболистов, с последней передачей», — приводит слова Слуцкого «Р-Спорт».