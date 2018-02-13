«Црвена Звезда» — «ЦСКА». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Црвена Звезда»: Milan Borjan, Дамьен Ле Таллек, Милан Родич, Filip Stojkovic, V.Savic, Бранко Йовичич, Ненад Крстичич, Митчелл Дональд, El Fardou Ben Nabouhane, Nemanja Radonjic, Aleksandar Pesic.
«ЦСКА»: Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Mario Fernandes, Алан Дзагоев, Александр Головин, Бибрас Натхо, Konstantin Kuchaev, Ахмед Муса, Витиньо.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «ЦСКА» со счетом 0:2.