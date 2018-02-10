Примера. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Малаги»

«Атлетик» Б – «Лас-Пальмас» 0:0
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 0:0.
«Атлетик» набрал 28 очков и занимает 13-е место в таблице чемпионата. Серия без побед хозяев в Примере достигла пяти встреч. «Лас-Пальмас» с 18 очками располагается на 18-й позиции.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Атлетик» — «Лас-Пальмас» — 0:0
«Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит (Лекуэ, 83), Альварес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Кордоба, 73), Итурраспе (Эчеварриа, 63), Микель Рико, Адурис, Иньяки Уильямс.«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Пеньяльба, Вьера, Кальери (Бигас, 89), Хиль (Аквилани, 68), Толедо (Тана, 33), Этебо.Предупреждения: Адурис, 12. Ксимо Наварро, 12. Кальери, 41. Саборит, 51. Аррисабалага, 52. Мишел, 60. Рауль Гарсия, 78. Чичисола, 79.
«Вильярреал» – «Алавес»
10 февраля, 15:00 мск
«Малага» – «Атлетико» М
10 февраля, 18:15 мск
«Леганес» – «Эйбар»
10 февраля, 20:30 мск
«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»
10 февраля, 22:45 мск
«Севилья» – «Жирона»
11 февраля, 14:00 мск
«Барселона» – «Хетафе»
11 февраля, 18:15 мск
«Сельта» – «Эспаньол»
11 февраля, 20:30 мск
«Валенсия» – «Леванте»
11 февраля, 22:45 мск