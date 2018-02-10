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    Примера. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Малаги»

    Подробности матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Барселона»
    «Барселона»
    С 9 по 12 февраля в Испании пройдут матчи 23-го тура Примеры.

    «Атлетик» Б – «Лас-Пальмас» 0:0

    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 0:0.

    «Атлетик» набрал 28 очков и занимает 13-е место в таблице чемпионата. Серия без побед хозяев в Примере достигла пяти встреч. «Лас-Пальмас» с 18 очками располагается на 18-й позиции.

    Чемпионат Испании. 23-й тур
    «Атлетик» — «Лас-Пальмас» — 0:0
    «Атлетик»: Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит (Лекуэ, 83), Альварес, Рауль Гарсия, Сусаэта (Кордоба, 73), Итурраспе (Эчеварриа, 63), Микель Рико, Адурис, Иньяки Уильямс.«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Пеньяльба, Вьера, Кальери (Бигас, 89), Хиль (Аквилани, 68), Толедо (Тана, 33), Этебо.Предупреждения: Адурис, 12. Ксимо Наварро, 12. Кальери, 41. Саборит, 51. Аррисабалага, 52. Мишел, 60. Рауль Гарсия, 78. Чичисола, 79.

    «Вильярреал» – «Алавес»

    10 февраля, 15:00 мск

    «Малага» – «Атлетико» М

    10 февраля, 18:15 мск

    «Леганес» – «Эйбар»

    10 февраля, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад»

    10 февраля, 22:45 мск

    «Севилья» – «Жирона»

    11 февраля, 14:00 мск

    «Барселона» – «Хетафе»

    11 февраля, 18:15 мск

    «Сельта» – «Эспаньол»

    11 февраля, 20:30 мск

    «Валенсия» – «Леванте»

    11 февраля, 22:45 мск

    «Депортиво» – «Бетис»

    12 февраля, 23:00 мск

    «Хетафе» уедет несолоно хлебавши«Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанской Примеры 11 февраля
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