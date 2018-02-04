ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Кан» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Кан — Нант (04.02.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Кан Нант Календарь Лиги 1
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Кан — Нант19:00
    В 19:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Кан» — «Нант».

    Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Халл Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Кан»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кан» — «Нант». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 23-29 января
  • За кем охотится «Реал», кто нужен «Тоттенхэму», продаст ли «Спартак» своего лидера и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 03/02
    • ПСЖ на выезде крупно обыграл «Лилль»
  • 03/02
    • «Лилль» могут понизить в классе
  • 03/02
    • «Марсель» и «Мец» забили девять мячей на двоих
  • 03/02
    • СМИ: ПСЖ нацелился на голкипера «Ромы»
  • 02/02
    • Арбитр, ударивший игрока, дисквалифицирован на 3 месяца
  • 31/01
    • «Тоттенхэм» объявил о трансфере Лукаса Моуры
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
  • Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли
  • Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»
  • Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля
  • 6,05
    •
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,91
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 17:11
    • Сборная России выиграла Кубок легенд
  • 16:48
    • Экс-тренер «Севильи» Бериццо победил рак
  • 15:57
    • «Ливерпуль» заинтересован в покупке полузащитника «Арсенала»
  • 15:42
    • Украинец Будковский прибыл в расположение «Анжи»
  • Галочки «шершней» и проблемы пенсионеров
  • «Уотфорд» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги 5 февраля
    • 1,81Завтра в 23:00
  • 10:08
    • Рамос: Так отставать от «Барселоны» ненормально
  • 09:57
    • Роналду – оператору: Нечего снимать меня, отверни камеру и снимай игру
  • 09:43
    • Тотти: Впервые за 25 лет полностью провел время со своей семьей
  • 07:44
    • Российская «молодежка» разгромила «Тяньцзинь Тэда»
  • 01:33
    • Оланаре попал в сферу интересов «Мольде»
  • 00:58
    • «Интер» сыграл вничью с «Кротоне»
  • Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», каталонское дерби, «Атлетико» против «Валенсии»
  • Подробности матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:54
  • 00:45
    • «Реал» упустил победу над «Леванте»
  • 23:57
    • «Ницца» уступила «Тулузе»
  • 23:48
    • Венгер: У Мхитаряна и Обамеянга есть все качества для нашей игры
  • 23:33
    • Циклаури: У Скрипченко не подмоченная репутация
  • 23:06
    • «Наполи» договорился с немецким полузащитником
  • 22:58
    • «Уфа» уступила чешскому «Словану»
  • 22:42
    • Феллаини перенес операцию и пропустит два месяца
  • 22:40
    • «Сельта» на выезде уступила «Алавесу»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус