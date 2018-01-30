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    «Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд»

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    Жерар Деулофеу
    На фото:Жерар Деулофеу
    Нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу до конца сезона будет играть за «Уотфорд», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Англичане взяли игрока в аренду и заплатят за это 1 миллион евро плюс зарплата.

    Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Он не сумел закрепиться в составе каталонцев и выступал на правах аренды за «Севилью» и «Эвертон», после чего «ириски» выкупили его контракт.

    В составе «Эвертона» он также не смог стать игроком основного состава и провел вторую часть сезона-2016/17 в аренде в «Милане».

    Летом прошлого года «Барселона» выкупила контракт игрока. В этом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.

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