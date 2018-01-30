«Барселона» объявила о переходе Деулофеу в «Уотфорд»

Англичане взяли игрока в аренду и заплатят за это 1 миллион евро плюс зарплата.
Деулофеу является воспитанником «Барселоны». Он не сумел закрепиться в составе каталонцев и выступал на правах аренды за «Севилью» и «Эвертон», после чего «ириски» выкупили его контракт.
В составе «Эвертона» он также не смог стать игроком основного состава и провел вторую часть сезона-2016/17 в аренде в «Милане».
Летом прошлого года «Барселона» выкупила контракт игрока. В этом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.