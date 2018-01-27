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    «Валенсия» — «Реал Мадрид»: онлайн-трансляция начнется в 18:15

    Валенсия — Реал Мадрид (27.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Валенсия — Реал Мадрид18:15
    В 18:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Валенсия» — «Реал Мадрид».

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Валенсия» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Мадрид»).

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    Проблема нервов или «железный верняк»«Валенсия» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на центральный матч 21-го тура испанской Примеры 27 января
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