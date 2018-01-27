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    «Барнсли» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Барнсли — Фулхэм (27.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Фулхэм
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    •  Барнсли — Фулхэм18:00
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Барнсли» — «Фулхэм».

    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Барнсли» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Барнсли»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барнсли» — «Фулхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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