Аршавин: Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть

Полузащитник «Кайрата»поделился мнением о казахстанском футболе и сравнил его с российским и английским.

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База "Кайрата", конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России», — сказал Аршавин в интервью Total.kz.

«Когда я шел в "Кайрат", я говорил, что любой матч может стать последним в моей карьере. Я не хочу загадывать, хотелось бы доиграть хотя бы будущий сезон. А дальше – как позволит здоровье. Я никогда не думал, что доиграю до 35 лет, а мне скоро 37. Это тот возраст, когда нужно серьезно подумать о завершении карьеры, сделать выбор в пользу семьи. Но пока здоровья для чемпионата Казахстана хватает.

Я хотел бы остаться в футболе, но пока на тренерскую лицензию не учусь», — добавил хавбек.