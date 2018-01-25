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    Сборная Австралии определилась с новым тренером

    Сборная Австралии Чемпионат мира по футболу-2018
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    Берт ван Марвейк
    На фото:Берт ван Марвейк
    Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной Австралии, информирует пресс-служба местной федерации футбола.

    65-летний специалист будет готовить команду к ЧМ-2018 и работать с ней во время финального турнира.

    «Это отличная новость для австралийского футбола. Берт ван Марвейк — это тренер мирового класса. Он выводил сборную Нидерландов в финал чемпионата мира в 2010 году и добивался успехов со сборной Саудовской Аравии. В лице Берта ван Марвейка мы получили тренера, который может добиться с нашей командой больших успехов. Самое главное, специалист многое знает о нашей сборной, о том, как она играет, поскольку внимательно изучал нас в качестве тренера команды соперников», — заявил глава Федерации футбола Австралии Стивен Лоуи.

    «Мне многое известно о футболистах и о том, как играла команда, по двум отборочным матчам ЧМ-2018 (ранее ван Марвейк возглавлял сборную Саудовской Аравии – прим. ред.). Меня впечатлила работа федерации в отношении национальной команды за последние несколько лет. Спасибо руководителям за доверие. Я ответил им, что мы поедем в Россию не просто бороться – хотим побеждать», – сказал ван Марвейк.

    Прежний главный тренер сборной Эндж Постекоглу покинул пост после того, как вывел команду в финальный турнир. В качестве его преемников рассматривались, в частности, кандидатуры Роберто Манчини, Марсело Бьелсы, Ральфа Рангника и Славена Билича.

    Австралия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Францией, Данией и Перу.

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