Слуцкий будет консультировать академию «Ростова»

Бывший главный тренер сборнойдоговорился о сотрудничестве св рамках академии команды, сообщает пресс-служба ростовчан. Специалист станет консультантом тренеров и руководства ДЮК «Ростова».

Уже 25 января в рамках сотрудничества Леонид Викторович провел учебно-методический семинар с тренерами Академии «Ростова». В течение двух часов опытный специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

«Еще в декабре мы обсуждали с Леонидом Слуцким возможность сотрудничества в области детско-юношеских команд и рады, что пришли к соглашению. Леонид Викторович – специалист с именем и опытом. Он будет консультировать ДЮК ФК "Ростов" в вопросах подготовки молодых футболистов и развития тренерской школы. Уверен, что это будет полезное и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

«Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение Президента ФК "Ростов". Соглашение с "Ростовом" — хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе», — отметил Леонид Слуцкий.

Сегодня Леонид Слуцкий провел учебно-методический семинар с тренерами академии «Ростова». В течение двух часов специалист рассказывал о методиках работы в детском и взрослом футболе.