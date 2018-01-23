Клопп извинился за конфликт с болельщиком «Суонси»

Главный тренер «Ливерпуля»принес извинения за конфликт с одним из болельщиков во время матча 24-го тура чемпионата Англии с «Суонси» (0:1).

«Он постоянно кричал на меня и один раз я отреагировал на это. Извините.

Я вспомнил о том, что в первую очередь являюсь человеком, а не тренером, которому болельщики могут сказать все, что угодно. В какой-то миг я подумал: "С меня довольно!"

У меня не было диктофона, чтобы записать, что он кричал. Нет проблем. Болельщику же за это ничего не будет. Не сомневаюсь, что я не первый тренер, с которым случилось нечто подобное. Но я виноват. Не нужно было реагировать.

Но я не сказал ничего плохого – только показал, что мне не нравится то, что он мне кричал», – цитирует специалиста Sky Sports.