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    Клопп извинился за конфликт с болельщиком «Суонси»

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принес извинения за конфликт с одним из болельщиков во время матча 24-го тура чемпионата Англии с «Суонси» (0:1).

    «Он постоянно кричал на меня и один раз я отреагировал на это. Извините.

    Я вспомнил о том, что в первую очередь являюсь человеком, а не тренером, которому болельщики могут сказать все, что угодно. В какой-то миг я подумал: "С меня довольно!"

    У меня не было диктофона, чтобы записать, что он кричал. Нет проблем. Болельщику же за это ничего не будет. Не сомневаюсь, что я не первый тренер, с которым случилось нечто подобное. Но я виноват. Не нужно было реагировать.

    Но я не сказал ничего плохого – только показал, что мне не нравится то, что он мне кричал», – цитирует специалиста Sky Sports.

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