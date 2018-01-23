«Эйбар» поделил очки с «Малагой»

После этого матча «Эйбар» на 8-м месте — 28 очков, а «Малага» на 20-м месте — 12 очков.

Счет на 16-й минуте открыли гости — отличился марокканский форвард Юссеф Эн-Несири . Но на 76-й минуте Энрике Гарсия сравнял счет.