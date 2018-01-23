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    «Эйбар» поделил очки с «Малагой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура испанской Примеры «Эйбар» на своем поле сыграл вничью с «Малагой» — 1:1.

    Счет на 16-й минуте открыли гости — отличился марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Но на 76-й минуте Энрике Гарсия сравнял счет.

    После этого матча «Эйбар» на 8-м месте — 28 очков, а «Малага» на 20-м месте — 12 очков.

    Чемпионат Испании. 20-й тур
    «Эйбар» — «Малага» — 1:1 (0:1)
    Голы: Эн-Несири, 16 (0:1). Кике, 76 (1:1). «Эйбар»: Дмитрович, Паулу Оливейра (Рамис, 51), Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Иван Алехо (Орельяна, 56), Жордан, Дани Гарсия, Инуи (Бебе, 72), Шарлес, Кике. «Малага»: Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Итурра, Гонсалес, Ресио (Кузманович, 84), Кеко, Чори Кастро (Мула, 80), Эн-Несири (Бастон, 60). Предупреждения: Рикка (44), Орельяна (89), Кузманович (90). Удаление: Кузманович (90).
    Кто вверх, кто вниз«Эйбар» — «Малага». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 января
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