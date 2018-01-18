«Люцерн» разгромил «Локомотив» в товарищеском матче

В составе швейцарского клуба голами отметились Шкельким Демхасай и Даниэль Фоллонье, оформивший дубль. Все три гола швейцарцы провели во втором тайме.
Отметим, что в этой встрече на поле впервые за долгое время появились защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари. 31-летний хорват и 32-летний появились в составе железнодорожников на второй тайм встречи.
«Локомотив» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Люцерн» находится на предпоследней, девятой строчке в таблице чемпионата Швейцарии после 19 туров.
В следующем контрольном матче подопечные Юрия Семина 23 января встретятся с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Товарищеский матч
«Локомотив» – «Люцерн» – 0:3 (0:0)
Голы: Фоллонье, 58 (0:1). Фоллонье, 68 (0:2). Демхасай, 85 (0:3).«Локомотив»: Коченков (Медведев, 45), Пейчинович (В.Денисов, 45), Кверквелия (Михалик, 45), И.Денисов (Ротенберг, 45), Тарасов (Чорлука, 45. Куликов, 73), Игнатьев (Касаев, 45), Коломейцев (Рыбус, 45), Ал.Миранчук (Баринов, 45), Ант.Миранчук (Галанин, 45), Эдер (Ари, 45. Галаджан, 78), Лысов (Корян, 45).