«Люцерн» разгромил «Локомотив» в товарищеском матче

Московскийпотерпел крупное поражение от швейцарского(0:3) в товарищеском матче, который прошел на сборе в Испании.

В составе швейцарского клуба голами отметились Шкельким Демхасай и Даниэль Фоллонье, оформивший дубль. Все три гола швейцарцы провели во втором тайме.

Отметим, что в этой встрече на поле впервые за долгое время появились защитник Ведран Чорлука и нападающий Ари. 31-летний хорват и 32-летний появились в составе железнодорожников на второй тайм встречи.

«Локомотив» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Люцерн» находится на предпоследней, девятой строчке в таблице чемпионата Швейцарии после 19 туров.

В следующем контрольном матче подопечные Юрия Семина 23 января встретятся с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь».