Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

По сравнению с предыдущей редакцией изменений в первой десятке не произошло. Лидерство по-прежнему удерживает Германия, за которой последовательно идут Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.
Отметим прогресс сборной Хорватии, которая поднялась на 15-ю строчку, опередив Англию и Мексику.
Сборная России поднялась на две строчки вверх — на 62-е место в рейтинге ФИФА.
Рейтинг ФИФА от 18 января:
1 (1). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147…
...62 (64). Россия – 534…