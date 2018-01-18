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    Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

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    Россия — Аргентина
    На фото:Россия — Аргентина
    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    По сравнению с предыдущей редакцией изменений в первой десятке не произошло. Лидерство по-прежнему удерживает Германия, за которой последовательно идут Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

    Отметим прогресс сборной Хорватии, которая поднялась на 15-ю строчку, опередив Англию и Мексику.

    Сборная России поднялась на две строчки вверх — на 62-е место в рейтинге ФИФА.

    Рейтинг ФИФА от 18 января:

    1 (1). Германия – 1602 очка
    2 (2). Бразилия – 1483
    3 (3). Португалия – 1358
    4 (4). Аргентина – 1348
    5 (5). Бельгия – 1325
    6 (6). Испания – 1231
    7 (7). Польша – 1209
    8 (8). Швейцария – 1190
    9 (9). Франция – 1183
    10 (10). Чили – 1147…
    ...62 (64). Россия – 534…

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