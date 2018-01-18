Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

По сравнению с предыдущей редакцией изменений в первой десятке не произошло. Лидерство по-прежнему удерживает Германия, за которой последовательно идут Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Испания, Польша, Швейцария, Франция и Чили.

Отметим прогресс сборной Хорватии, которая поднялась на 15-ю строчку, опередив Англию и Мексику.

Сборная России поднялась на две строчки вверх — на 62-е место в рейтинге ФИФА.

Рейтинг ФИФА от 18 января:

1 (1). Германия – 1602 очка

2 (2). Бразилия – 1483

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (6). Испания – 1231

7 (7). Польша – 1209

8 (8). Швейцария – 1190

9 (9). Франция – 1183

10 (10). Чили – 1147…

...62 (64). Россия – 534…