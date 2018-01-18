Бистрович: Знакомые не отговаривали от переезда в Россию, все мной гордятся

Новичок ЦСКАрассказал, кто приедет с ним в Москву.

Напомним, ЦСКА купил Бистровича за 500 тысяч евро.

«Сначала со мной приедет папа, а также будут навещать друзья — неделю одни, затем другие. А потом уже после лета, возможно, со мной переедет моя семья. Знакомые не отговаривали от переезда в Россию, напротив! Все очень мной гордятся и, конечно, считают, что мой переход в ЦСКА — это хорошая возможность заявить о себе. Поэтому меня не только не отговаривали, но и всячески советовали соглашаться на переход. И теперь мои близкие счастливы, что я совершил такой выбор.

Отступные за новичка ЦСКА составили 20 миллионов евро

Конечно, успел подружиться с Георгием Милановым. Потому что он знает сербский язык, с ним легко общаться. С остальными ребятами немножко сложнее, потому что я хоть и знаю английский, но если говорю на нем, не все меня понимают. Готов уже сейчас при необходимости играть в основе, если мне предоставится такой шанс, я постараюсь за него зацепиться и сделать все, что от меня зависит. Очень хочу играть», — цитирует хавбека Bobsoccer.