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    «Тулуза» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Тулуза — Нант (17.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Тулуза Нант Календарь Лиги 1
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    •  Тулуза — Нант21:00
    В 21:00 в Лиге 1 начнётся матч «Тулуза» — «Нант».

    Последний матч между собой: «Нант» — «Тулуза» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тулуза»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тулуза» — «Нант». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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