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    «Бордо» — «Кан»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Бордо — Кан (16.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Бордо Кан Календарь Лиги 1
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    •  Бордо — Кан21:00
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Бордо» — «Кан».

    Последний матч между собой: «Кан» — «Бордо» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бордо»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бордо» — «Кан». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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