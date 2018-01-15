Промес: Канчельскис хочет популярности, но я не считаю его экспертом

Нападающий «Спартака»ответил на критику со стороны экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Ранее Канчельскис заявил, что голландец не станет игроком клуба чемпионата Англии, поскольку «там надо в футбол играть, бороться, мячи отбирать. А в нашей премьер-лиге он, можно сказать, курит большую сигару, пешком ходит по полю».

«А, этот парень! Он просто не понимает, что несет. Когда говоришь, неплохо бы и приводить аргументы.

Нельзя просто объяснять это тем, что "Промес играет в чемпионате России". Почему же тогда никто здесь не показывает того, что показываю я?

Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их. ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. "Краснодар"? То же самое. "Зенит"? И ему забивал. "Локомотив"? Забивал.

Это слабые команды, что ли? Этот эксперт может говорить, что хочет. Его право. Он хочет популярности. Но я экспертом его не считаю.

Не забиваю я "Амкару" – и начинается... Посмотрели бы хоть мою статистику, что ли. Она не врет. А этот парень что-то болтает про "уровень". Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что?

Мое признание лучшим игроком говорит о слабом уровне премьер-лиги? Веселый человек! Получается, я не должен был выигрывать эти премии. Почему же другие эксперты (такие, как он) голосовали за меня?», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».