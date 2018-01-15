Дзюба может перейти из «Зенита» в «Уфу»

Футбольный комментаторсообщил о возможном переходе форварда «Зенита»

Полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба не полетели с «Зенитом» на сбор, который пройдет в Дубае.

«В "Локомотив", наверное, Дзюбе уже не надо идти, потому что Фарфан играет на этом месте. Артёму же нужна практика.

Если уйдёт Смолов, его могут взять в "Краснодар", но это как договорятся клубы. Нужно учитывать, что речь идёт о прямом конкуренте.

И вот выплывает вариант с "Уфой", где работает Семак, который прекрасно знает Дзюбу и, конечно, даст ему возможность играть.

И "Уфа" в нём заинтересована, уфимцы его зовут. Посмотрим, как всё получится. Но я понимаю, как сейчас тяжело и Дзюбе, и Шатову.

Шатов годится для четырёх клубов и может адаптироваться в любой команде. Но ему надо быть здоровым, а то в последнее время он постоянно в травмах. Что-то не везло ему, такое бывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».