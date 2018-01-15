Шатов и Дзюба не полетели с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

В рамках первых тренировочных сборов «сине-бело-голубые» проведут три товарищеских матча: 22 января команда Роберто Манчини встретится с «Копенгагеном» , 25 января — со «Славией» Прага , 28 января — с китайским «Гуанчжоу Эвергранд» .

Всего на зимний сбор отправились 27 игроков:

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