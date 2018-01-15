Шатов и Дзюба не полетели с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

Всего на зимний сбор отправились 27 игроков:
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана.
Полузащитники: Дмитрий Богаев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз.
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Андрей Панюков.
В рамках первых тренировочных сборов «сине-бело-голубые» проведут три товарищеских матча: 22 января команда Роберто Манчини встретится с «Копенгагеном», 25 января — со «Славией» Прага, 28 января — с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».