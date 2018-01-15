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    Шатов и Дзюба не полетели с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

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    «Зенит» отправился в Дубай
    На фото:«Зенит» отправился в Дубай
    Полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба не полетели с «Зенитом» на сбор, который пройдет в Дубае, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

    Всего на зимний сбор отправились 27 игроков:

    Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.
    Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эмануэль Маммана.
    Полузащитники: Дмитрий Богаев, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнёв, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз.
    Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Андрей Панюков.

    В рамках первых тренировочных сборов «сине-бело-голубые» проведут три товарищеских матча: 22 января команда Роберто Манчини встретится с «Копенгагеном», 25 января — со «Славией» Прага, 28 января — с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».

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