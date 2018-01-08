«Спартак» интересуется защитником «Янг Бойз»

Защитник «Янг Бойз»попал в сферу интересов московского, рассказал агент игрока

Агент добавил, что 22-летний ганец может перейти и в другой российский клуб.

«Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало. Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.

В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме. Этот клуб сейчас не играет в еврокубках.

Нуху считает, что "Спартак" — это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий другой стороны», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

По информации издания nau.ch московский клуб предложил за 22-летнего ганца больше 10 миллионов евро. Это предложение устраивает «Янг Бойз».

В августе Нуху забил в свои ворота в матче квалификации Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).