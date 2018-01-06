Тевес вновь вернулся в «Бока Хуниорс»

Аргентинский форвардвернулся в «Бока Хуниорс», сообщает пресс-служба клуба из Буэнос-Айреса.

«Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой. Сегодня он присоединился к команде и уже тренируется с одноклубниками», — говорится в сообщении.

Тевес вернулся в «Боку» уже во второй раз за карьеру. Летом 2015 года Тевес покинул туринский «Ювентус» и перешел в «Бока Хуниорс», в котором начинал карьеру. В декабре 2016 года футболист заключил контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа», где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон.

На счету 33-летнего форварда 76 матчей и 13 голов за сборную Аргентины.