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    Тевес вновь вернулся в «Бока Хуниорс»

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    Карлос Тевес
    На фото:Карлос Тевес
    Аргентинский форвард Карлос Тевес вернулся в «Бока Хуниорс», сообщает пресс-служба клуба из Буэнос-Айреса.

    «Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой. Сегодня он присоединился к команде и уже тренируется с одноклубниками», — говорится в сообщении.

    Тевес вернулся в «Боку» уже во второй раз за карьеру. Летом 2015 года Тевес покинул туринский «Ювентус» и перешел в «Бока Хуниорс», в котором начинал карьеру. В декабре 2016 года футболист заключил контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа», где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон.

    На счету 33-летнего форварда 76 матчей и 13 голов за сборную Аргентины.

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