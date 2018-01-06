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    Сказочный дебют. Ван Дейк принес «Ливерпулю» победу в дерби

    СМИ – о победе «Ливерпуля» над «Эвертоном» в матче Кубка Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Ливерпуль Эвертон
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    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк
    fasstloaded.com
    «Ливерпуль» в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Эвертон» со счетом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира. Подопечные Юргена Клоппа вышли вперед в первом тайме, когда Джеймс Милнер реализовал пенальти. «Ириски» отыгрались в середине второго тайма усилиями Гилфи тор Сигурдссона. Победу «красным» за шесть минут до конца основного времени принес новичок Вирджил ван Дейк. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Добро пожаловать на «Энфилд»!

    Корреспондент Liverpool Echo Нейл Джонс остался под впечатлением дебютной игры Вирджила ван Дейка за «Ливерпуль».

    Мората — двойка, Санчес — пять. Лучший матч месяца Центральный матч 22-го тура Премьер-лиги — в обзоре СМИ «Мечта Вирджила ван Дейка сбылась. Он дебютировал за "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби, да еще и забил победный гол в концовке матча, опередив Джордана Пикфорда и вколотив мяч в сетку ударом головой.

    В стартовом составе он оказался неожиданно – заявления Клоппа о терпении в данном вопросе оказались банальным блефом. Однако тренерское решение было полностью оправданно.

    Ван Дейк был просто потрясающим – жестким в воздухе и спокойным на земле. Одно лишь его присутствие успокаивало, даже когда "красные" упустили контроль, пропустив гол от Сигурдссона.

    Если вам было интересно, почему Клопп так отчаянно боролся за голландца, то теперь, наверное, все вопросы отпали. Ван Дейк – классный, сильный, голосистый, уверенный и, в конце концов, решительный.

    Он присоединился к Кевину Кигану, Мохамеду Салаху, Кенни Далглишу, Стэну Коллимору, Роджеру Ханту, Робби Фаулеру, Даниэлю Старриджу и Садио Мане, забивших в своем дебютном матче за "красных". Добро пожаловать в "Энфилд"! Чувствуй себя как дома», — пишет Джонс.

    Много моментов, мало голов

    Журналист Mirror Дэвид Мэддок считает, что «Ливерпуль» мог выиграть более уверенно, если бы реализовал больше своих моментов.

    Победа без прогресса. «Арсенал» набрал три очка на «Селхерст Парк» СМИ – о победе «канониров» над «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ «Подопечные Юргена Клоппа быстро взяли игру под свой контроль, но раз за разом упускали созданные шансы. Джо Гомес и Вирджил ван Дейк должны были забивать, когда счет был 1:0, но не сделали этого.

    "Красные" доминировали в течение длительного времени, однако транжирили свои моменты, за что в итоге и поплатились. Сценарий был похож на игру в чемпионате Англии.

    Особенно тревожно болельщикам на "Энфилде" стало после того, как Сигурдссон сравнял счет. Впрочем, свое веское слово успел сказать ван Дейк.

    Эта игра показала, насколько важен Кубок Англии. Стремление обеих команд к победе еще раз подтвердили, что к данному турниру они относятся со всей серьезностью», — замечает Мэддок.

    Медлительный Лаллана

    Мартин Кинг в своем материале для Sportskeeda подчеркнул, что полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана еще далек от оптимальных кондиций.

    «Пятничная ночь для "Ливерпуля" вышла очень яркой, однако и в хорошей команде был тот, кто слабо выделялся на фоне остальных. Игра Адама Лаллана еще раз подтвердила, что этот игрок не готов показывать свои истинные способности.

    Футболист сборной Англии провел свой первый домашний матч сезона в стартовом составе и второй кряду, вернувшись после длительного восстановления от травмы. Изо всех сил он пытался оставить свой след в матче, но так и не сумел эффективно наладить владение и поддержать устойчивый темп.

    Опыт Клоппа помог ему быстро понять, что Лаллане нужно больше времени для возвращения на былой уровень. Проводить на поле все 90 минут полузащитник пока не способен.

    Сложно сказать, будут ли болельщики такими же терпеливыми, как Клопп, но в условиях напряженного календаря команде не помешал бы полностью здоровый Лаллана», — считает Кинг.

    Неоправданные эмоции Руни

    Обозреватель Daily Mail Доминик Кинг обратил внимание на раннюю замену Уэйна Руни, которая, по его мнению, была вполне оправданной.

    Гвардиола и «МанСити» борются только с собой Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» «Последнее мерсисайдское дерби завершилось ликованием Уэйна Руни, который реализовал пенальти и спас "Эвертон" от поражения. В декабре он стал лучшим игроком встречи, а его спокойствие и хладнокровие были ключевыми факторами, помогающими "ирискам" выбраться из критического положения.

    На этот раз для форварда все закончилось уже на 51-й минуте. Это было правильное решение Сэма Эллардайса. Ему пришлось отказаться от опыта Руни, потому что наставник прекрасно понимал, что Уэйна от красной карточки отделяли считанные минуты. Это был один из тех матчей, когда эмоции победили Руни.

    С выходом на поле Адемолы Лукмана игра "Эвертона" заметно улучшилась, а вот если бы гости остались в меньшинстве, то вряд ли бы смогли сохранить интригу до последних минут», — убежден Кинг.

    Руни против Салаха в ливерпульском дерби«Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 5 января.
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