Гвардиола и «МанСити» борются только с собой

«МанСити» преодолел еще одну насыщенную оборону

Менеджер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намеревался остановить «Манчестер Сити» за счет насыщенной и плотной обороны, где вся его команда находилась за линией мяча, однако гости пусть и с минимальным счетом, но все же преодолели сопротивление дисциплинированного соперника.

«Хозяева действовали осторожно, уступив территорию манкунианцам в надежде на то, что у тех возникнут проблемы со свободным пространством, а поэтому будут лишь стерильно владеть мячом. Тем не менее, дружина Пепа Гвардиолы уже хорошо приспособилась иметь дело с такой плотной тактикой. Имея в составе Илкая Гюндогана, который классно задает темп игре команды, "Горожане" были достаточно хладнокровны, чтоб сохранять терпением и доверять своему таланту», — пишет на страницах The Guаrdiаn Джейкоб Стейнберг.

«...В итоге "Ньюкасл" только два раза попал в створ ворот, и одной из них была попытка Джоджо Шелви в начале поединка поразить рамку Эдерсона ударом с центра поля. Особенная команда сделала еще один шаг на пути к величию, и просто невозможно представить, кто может ее остановить».

Превзойти самого себя

Похоже, что остановить «Манчестер Сити» в текущем сезоне Премьер-лиги способен только он сам, ведь отрыв от ближайшего преследователя в лице земляков из «Юнайтед» уже составяет 15 очков.

АПЛ. Очередная победа «МанСити», рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения Подробности матчей 20-го тура английской Премьер-лиги «В этом матче гости увеличили свою разницу забитых и пропущенных мячей до 49, хотя и забили один мяч благодаря 13-му голу в текущей кампании от Рахима Стерлинга. И все же в этом поединке "Горожане" нанесли три удара в каркас ворот "Сорок", отметившись невероятными 80 процентами владения снарядом», — отмечает в материале на The Telegrаph Джейсон Берт.

«Данная победа стала 18-й кряду для "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги. Это означает, что теперь только "Бавария" Хосепа Гвардиолы с ее 19 забитыми мячами в сезоне 2013/2014 имеет более продолжительную победную серию в национальном чемпионате среди пяти ведущих лиг Европы, чем его нынешний коллектив. В истории. "Сити" может повторить этот рекорд, если победит 31 декабря "Кристал Пэлас" в гостях».

Ложкая дегтя в бочке с медом

Пожалуй, единственным темным пятном на текущей ситуации для манкунианцев стала очередная трампа центрального защитника Венсана Компани, из-за которой он вынужден был покинуть поле еще в первом тайме. На фоне неудачи в борьбе с «Ливерпулем» за центрбека «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка это заставляет клуб еще сильнее искать нового игрока в оборону.

Капитан «Манчестер Сити» выбыл на длительный срок Венсан Компани получил травму в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» «Еще до повреждения бельгийца "Сити" начал поиски нового центрбека, тогда как его еще одна травма лишь усилит убежденность Гвардиолы в том, что ему нужен дополнительный исполнитель в данную зону, если "Горожане" хотят достичь своих целей в следующие месяцы и годы. Еще одной целью стал Иньиго Мартинес из "Реал Сосьедада", но хотя он и дешевле ван Дейка, а также лучше вписывается в идеологию игры лидера АПЛ, клубу, возможно, придется покупать еще одного игрока летом», — пишет в материале на портале Goаl.com Сэмми Ли.

«Болельщики манкунианцев не хотели и не хотят покупки воспитанника и экс-защитника "МЮ" Джони Эванса. Тем не менее, у того есть опыт как матчей Премьер-лиги, так и Лиги чемпионов, кроме того, он обеспечит лидерство в раздевалке, а также не будет ждать своего появления на поле в каждом туре, что могло стать проблемой, подпиши "Сити" ван Дейка... Клуб также стремился в июле заполучить Леонардо Бонуччи, но тот оказался в "Милане", и теперь могут изучить ситуацию с итальянским защитником, который якобы несчастлив на новом месте... Однако кого бы ни стремился подписать лидер АПЛ, травма Компани только усилит их попытки».