АПЛ. Рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения, «Челси» одолел «Бернли»

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» 5:2
«Тоттенхэм» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Саутгемптон» — 5:2.
Счет на 22-й минуте открыл Гарри Кейн, который головой замкнул навесную передачу от Кристиана Эриксена.
На 39-й минуте Кейн удвоил преимущество своей команды, поразив пустые ворота после прострела Сон Хын Мина.
Спустя четыре минуты после начала второго тайма лондонцы довели дело до разгрома. Деле Алли нанес идеальный по точности удар в дальний угол с линии штрафной площади.
Еще через две минуты отличился Сон, которому отличную передачу сделал Алли, разогнавший быструю атаку.
«Святые» сократили отставание на 64-й минуте усилиями Софьяна Буфаля, который нанес точный удар в ближний угол ворот Уго Льориса.
На 67-й минуте хет-трик оформил Кейн, реализовав выход один на один с вратарем после передачи Алли.
А последнее слово осталось за гостями. На 82-й минуте отличился Душан Тадич, воспользовавшийся неудачным выходом Льориса на перехват.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на четвертое место (37 очков), «Саутгемптон» идет 13-м (19 очков).
«Борнмут» – «Вест Хэм» 3:3
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле вырвал ничью в игре с «Вест Хэмом» – 3:3.
Хозяева вели в счете до 82-й минуте, но потом пропустили дважды. От поражения их спас гол Каллума Уилсона на первой добавленной минуте.
«Челси» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0
Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Аспиликуэта выполнил отличную передачу в центр штрафной площади гостей, Альваро Мората головой пробил в угол ворот и не оставил шансов Райану на спасение.
А на 63-й минуте Фабрегас с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, а Маркос Алонсо головой пробил в дальний угол ворот.
После этого матча «Челси» на 3-м месте — 42 очка, а «Брайтон» на 12-м месте — 21 очко.
«Хаддерсфилд Таун» – «Сток Сити» 1:1
В другой встрече 20-го тура «Хаддерсфилд» и «Сток Сити» также сыграли вничью – 1:1. Хозяева продлили беспроигрышную серию до трех игр кряду.
«Манчестер Юнайтед» – «Бёрнли» 2:2
В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 2:2.
Гости открыли счет уже на 5-й минуте. После навеса со стандарта во вратарскую «Юнайтед» хозяева не сумели сразу сыграть на отбой, Эшли Барнс обработал мяч и расстрелял ворота с полутора метров.
На 36-й минуте «Бернли» удвоил преимущество. Отличный удар со стандарта получился у бельгийца Стивена Дефура, мяч был идеально послан в ближнюю девятку.
Отквитать один мяч «МЮ» удалось лишь на 53-й минуте. Лукаку подключил к атаке Янга, который здорово прострелил на ближнюю штангу, где Джесси Лингард сумел поставить сопернику корпус и пяткой срезать мяч под дальнюю штангу.
Спаслись от поражения манкунианцы уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Янг выиграл подбор в штрафной и пробил в Бена Ми, после рикошета от которого мяч оказался у Лингарда, а Джесси здорово ударил под правую штангу.
После этого матча «МЮ» с 43 очками на 2-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 33 очка.
«Уотфорд» – «Лестер Сити» 2:1
В матче 20-го тура «Уотфорд» на своём поле одержал волевую победу над «Лестер Сити» (2:1), победив в АПЛ впервые с 25 ноября.
«Вест Бромвич» – «Эвертон» 0:0
В другом поединке «Вест Бромвич» и «Эвертон» голов не забили — 0:0.
В стартовом составе «дроздов» вышел экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон.
Его команда не сумела покинуть зону вылета, оставшись на 19-й строчке. «Ириски» идут девятыми.
«Ливерпуль» – «Суонси Сити»
26 декабря, 20:30 мск
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»
27 декабря, 22:45 мск