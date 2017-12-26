АПЛ. Рекордный хет-трик Кейна, Лингард спас «МЮ» от поражения, «Челси» одолел «Бернли»

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» 5:2

«Тоттенхэм» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Саутгемптон» — 5:2.

Счет на 22-й минуте открыл Гарри Кейн, который головой замкнул навесную передачу от Кристиана Эриксена.

На 39-й минуте Кейн удвоил преимущество своей команды, поразив пустые ворота после прострела Сон Хын Мина.

Кейн побил рекорд Ширера

Спустя четыре минуты после начала второго тайма лондонцы довели дело до разгрома. Деле Алли нанес идеальный по точности удар в дальний угол с линии штрафной площади.

Еще через две минуты отличился Сон, которому отличную передачу сделал Алли, разогнавший быструю атаку.

«Святые» сократили отставание на 64-й минуте усилиями Софьяна Буфаля, который нанес точный удар в ближний угол ворот Уго Льориса.

На 67-й минуте хет-трик оформил Кейн, реализовав выход один на один с вратарем после передачи Алли.

А последнее слово осталось за гостями. На 82-й минуте отличился Душан Тадич, воспользовавшийся неудачным выходом Льориса на перехват.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» поднялся на четвертое место (37 очков), «Саутгемптон» идет 13-м (19 очков).

Чемпионат Англии. 20-й тур «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 5:2 (2:0) Голы: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 39 Кейн, 3:0 – 49 Алли, 4:0 – 51 Сон Хын Мин, 4:1 – 64 Буфаль, 5:1 – 67 Кейн, 5:2 – 82 Тадич.«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Сиссоко, 54), Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 76), Кейн.«Саутгемптон»: Форстер, Йосида, Таргетт (Маккуин, 77), Стивенс, Худт, Ромеу, Лемина (Габбьядини, 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонд (Тадич, 63), Лонг.Предупреждения: Хейбьерг (21), Лонг (58).

«Борнмут» – «Вест Хэм» 3:3

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле вырвал ничью в игре с «Вест Хэмом» – 3:3.

Хозяева вели в счете до 82-й минуте, но потом пропустили дважды. От поражения их спас гол Каллума Уилсона на первой добавленной минуте.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Борнмут» – «Вест Хэм» – 3:3 (1:1) Голы: 0:1 – 7 Коллинз, 1:1 – 29 Гослинг, 2:1 – 57 Аке, 2:2 – 81 Арнаутович, 2:3 – 89 Арнаутович, 3:3 – 90 Уилсон. «Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Аке, Смит, Кук, Гослинг, Кук, Фрэйзер (Пью, 86), Айб, Кинг (Афобе, 65), Уилсон. «Вест Хэм»: Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини, Обианг (Кэрролл, 60), Арнаутович, Куяте, Айю (Эрнандес, 61), Сабалета (Райс, 79). Предупреждения: Фрэнсис (32), Сабалета (37), Коллинз (55), Крессуэлл (56), Кук (71), Аке (79), Огбонна (87).

«Челси» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 46-й минуте. Аспиликуэта выполнил отличную передачу в центр штрафной площади гостей, Альваро Мората головой пробил в угол ворот и не оставил шансов Райану на спасение.

А на 63-й минуте Фабрегас с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, а Маркос Алонсо головой пробил в дальний угол ворот.

После этого матча «Челси» на 3-м месте — 42 очка, а «Брайтон» на 12-м месте — 21 очко.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Челси» — «Брайтон» — 2:0 (0:0) Голы: Мората, 46 (1:0). Алонсо, 60 (2:0). «Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Фабрегас, Мозес, Бакайоко, Канте (Дринкуотер, 85), Азар (Виллиан, 73), Мората (Батшуайи, 82).«Брайтон & Хоув»: Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Гросс, 74), Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 82), Хемед (Маррей, 80), Искиэрдо.Предупреждение: Стивенс, 57.

«Хаддерсфилд Таун» – «Сток Сити» 1:1

В другой встрече 20-го тура «Хаддерсфилд» и «Сток Сити» также сыграли вничью – 1:1. Хозяева продлили беспроигрышную серию до трех игр кряду.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Хаддерсфилд» – «Сток Сити» – 1:1 (1:0) Голы: Инс, 10 (1:0). Собхи, 60 (1:1).«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 83), Шиндлер, Смит, Хогг, Муй, ван Ла Парра (Лолли, 62), Инс, Мунье (Депуатр, 63), Кванер.«Стоук Сити»: Батленд, Шоукросс (Собхи, 32), Зума, Кэмерон, Виммер, Эдвардс, Флетчер (Адам, 76), Аллен, Шупо-Мотинг, Крауч, Шачири (Диуф, 66).Предупреждения: Шиндлер, 59. Собхи, 61. Кэмерон, 69. Зума, 73. Диуф, 76. Йергенсен Занка, 85.

«Манчестер Юнайтед» – «Бёрнли» 2:2

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 2:2.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте. После навеса со стандарта во вратарскую «Юнайтед» хозяева не сумели сразу сыграть на отбой, Эшли Барнс обработал мяч и расстрелял ворота с полутора метров.

На 36-й минуте «Бернли» удвоил преимущество. Отличный удар со стандарта получился у бельгийца Стивена Дефура, мяч был идеально послан в ближнюю девятку.

Отквитать один мяч «МЮ» удалось лишь на 53-й минуте. Лукаку подключил к атаке Янга, который здорово прострелил на ближнюю штангу, где Джесси Лингард сумел поставить сопернику корпус и пяткой срезать мяч под дальнюю штангу.

Спаслись от поражения манкунианцы уже в компенсированное время. На первой добавленной минуте Янг выиграл подбор в штрафной и пробил в Бена Ми, после рикошета от которого мяч оказался у Лингарда, а Джесси здорово ударил под правую штангу.

После этого матча «МЮ» с 43 очками на 2-м месте, а «Бернли» на 7-м месте — 33 очка.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 2:2 (0:2) Голы: Барнс, 3 (0:1). Дефур, 36 (0:2). Лингард, 53 (1:2). Лингард, 90+1 (2:2).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Джоунс, Рохо (Лингард, 46), Шоу, Мата, Погба, Матич, Ибрагимович (Мхитарян, 46), Рэшфорд, Лукаку.«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Лонг, Тэйлор, Гвюдмундссон, Корк, Дефур (Воукс, 67), Хендрик, Арфилд, Барнс (Уолтерс, 81).Предупреждения: Рохо, 2. Барнс, 4. Тэйлор, 34. Шоу, 52. Гвюдмундссон, 65. Бардсли, 69. Поуп, 71. Воукс, 79. Корк, 90.

«Уотфорд» – «Лестер Сити» 2:1

В матче 20-го тура «Уотфорд» на своём поле одержал волевую победу над «Лестер Сити» (2:1), победив в АПЛ впервые с 25 ноября.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Уотфорд» — «Лестер» — 2:1 (1:1) Голы: Махрез, 37 (0:1). Ваге, 45 (1:1). Шмайхель, 65 — в свои ворота (2:1). «Уотфорд»: Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Уотсон (Предль, 87), Клеверли, Перейра (Окака Чука, 44), Дукуре, Каррильо (Синклэйр, 90), Ришарлисон.«Лестер»: Шмайхель, Драгович (Д.Грэй, 73), Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Кинг (Ульоа, 85), Ндиди, Окадзаки (Слимани, 74), Варди, Махрез.Предупреждения: Магуайр, 4. Уотсон, 8. Кабаселе, 12. Драгович, 30. Кинг, 82. Зегелар, 88.

«Вест Бромвич» – «Эвертон» 0:0

В другом поединке «Вест Бромвич» и «Эвертон» голов не забили — 0:0.

В стартовом составе «дроздов» вышел экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон.

Его команда не сумела покинуть зону вылета, оставшись на 19-й строчке. «Ириски» идут девятыми.

Чемпионат Англии. 20-й тур «Вест Бромвич» – «Эвертон» – 0:0 «Вест Бромвич»: Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Брант, Ливермор (Крыховяк, 69), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53), Филлипс (Макклин, 88).«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Дэйвис (Банингиме, 88), Боласье (Леннон, 61), Калверт-Льюин (Ньясс, 61).Предупреждения: Доусон, 68. Бэрри, 79.

«Ливерпуль» – «Суонси Сити»

26 декабря, 20:30 мск

«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»

27 декабря, 22:45 мск

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»

28 декабря, 23:00 мск