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    Мората — двойка, Санчес — пять. Лучший матч месяца

    Центральный матч 22-го тура Премьер-лиги — в обзоре СМИ

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    Месут Озил и Франсеск Фабрегас
    Месут Озил и Франсеск Фабрегас
    theguardian.com
    Команды, несмотря на обилие моментов (привет Алексису Санчесу и Альваро Морате), отложили все вопросы на вторую 45-минутку. В середине второго тайма Мората не реализовал еще один выход один на один, но к тому времени «Арсенал» и «Челси» уже забили по разу (хотя могли и больше) — Джек Уилшер пробил Тибо Куртуа с позиции левого инсайда, на что «синие» ответили точным ударом Эдена Азара с одиннадцатиметровой отметки. Коснулся ли Эктор Бельерин Азара в своей штрафной? Скорее, нет, но пенальти был назначен и реализован. Ближе к концовке Маркос Алонсо замкнул прострел Давиде Дзаппакосты справа, однако финальный штурм хозяев завершился успехом — Бельерин выиграл подбор в чужой штрафной и не оставил Куртуа шансов. Правда, и на этом матч не закончился. На флажке Мората в третий раз за 90 минут вышел на встречу с Чехом, но попал во вратаря, а затем Давиде Дзаппакоста выстрелил прямо в перекладину.

    В ожидании трилогии

    «Если два других матча будут такими же, то мы станем свидетелями классической трилогии (10 и 24 января "Арсенал" и "Челси" встретятся в рамках 1/2 финала Кубка лиги — прим. LiveSport.Ru).

    Один балл "Челси" значит, что команда осталась третьей в турнирной таблице. Два потерянных очка для "Арсенала" — еще меньше шансов на финиш в топ-4 и очередные разговоры Арсена Венгера о судействе (на этот раз Энтони Тэйлор назначил спорный пенальти за фол Эктора Бельерина на Эдене Азаре).

    Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота «Арсенала» Главный тренер лондонского «Арсенала» прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Челси» (2:2)

    Это был футбол без центра поля. Экспериментальная оборона Венгера Холдинг-Мустафи-Чемберс нервничала с самого начала, и только "Челси" виноват в том, что не решил все вопросы еще в первом тайме.

    Мората — худший "киллер" этого вечера, испанец упустил три верных шанса. Лучший бомбардир "Челси" как правило блестяще пользуется своими моментами, но не в этот раз.

    А на другом конце поля феерил Тибо Куртуа — вратарь "синих" записал на свой счет три прекрасных сэйва», — пишет колумнист The Mirror Джон Кросс.

    Metro
    Фото: metro.co.uk

    Бардак

    «Это был один из тех самых матчей. Вот Маркос Алонсо думает, что принес своей команде победу, а уже здесь — допускает ошибку, которая позволила "Арсеналу" спасти дерби.

    Эктор Бельерин сначала "привез" пенальти, который помог "Челси" сравнять счет и вернуться в игру, а затем принес своей команде одно очко своим последним касанием. А Джек Уилшер забил в Премьер-лиге впервые с 24 мая 2015 года — знаменательный момент, но "Арсенал" вел в счете всего лишь четыре минуты.

    Конте разочарован результатом дерби Главный тренер «Челси» подвел итоги матча 22-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2)

    Другими словами, сумасшествие. Бардак. Восхитительный, увлекательный, веселый — но бардак. От двух команд, которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов на следующий сезон», — говорится в материале Мартина Сэмюела на Daily Mail.

    «Результатом может быть доволен, скорее "Челси". Во-первых, они располагаются выше в таблице. Во-вторых, играли в гостях. Но повод для беспокойства все же есть. Когда у нападающего три момента, но он не реализовывает ни одного — тренер должен призадуматься. Альваро Мората был призван заменить Диего Косту, но в этот вечер он заменил лишь Фернандо Торреса. И не с положительной стороны.

    Подобные матчи в нынешнем сезона на "Эмирейтс" — не редкость. Вспомните поражение от "МЮ" (1:3) или ничью с "Ливерпулем" (3:3) — настоящие рубки, но ни о какой целостности не может быть и речи. "МанСити" не идеален, "горожане" тоже пропускают, но при этом у них есть четко определенный игровой план. У "Арсенала" же иначе — сначала "канониры" идут вперед, потом соперник. Игра закончилась со счетом 2:2, а могло быть и 5:5. Да, это захватывающе, но вернется ли "Арсенал" в Лигу чемпионов в следующем сезоне? Наверное, не через внутренний чемпионат».

    The Sun
    Фото: thesun.co.uk

    Мората — двойка

    Худшую оценку среди всех участников встречи на «Эмирейтс» получил Альваро Мората.

    «Ужасный матч испанца со всех сторон. Он проиграл всю борьбу в воздухе, продемонстрировал не лучший дриблинг, часто ошибался в простых ситуациях. Должен был забивать в первом тайме, но не реализовал выход один на один, пробив мимо Петра Чеха и мимо ворот. Позже упустил еще два прекрасных шанса. Двойка», — пишет автор Squawka Гарри Эдвардс.

    The Independent
    Фото: independent.co.uk

    Санчес — пять

    «В нынешнем сезоне нередко возникали вопросы к Алексису Санчесу относительно его мотивации. Но против "Челси", а до этого против "Кристал Пэлас" и "Ливерпуля" чилиец отдавался на 100 процентов и всем видом показывал, что готов биться за команду Венгера.

    Будь я прожженным циником, предположил бы, что это связано с возможным уходом — либо в январе, либо уже в конце сезона, когда подойдет к концу срок его контракта.

    С другой стороны, может, он решил уйти на пике и помочь "Арсеналу" выиграть трофей или финишировать в топ-4. Его уход — неизбежен, новый клуб — "Манчестер Сити". Ему потребовалось несколько месяцев, чтобы смириться с летним решением "Арсенала", но прямо сейчас он играет как человек, которому глубоко небезразличен его нынешний клуб. На Рождество он забил три мяча, а вчера создал "Челси" массу проблем и несколько моментов для партнеров — Ляказетт и Озил должны были забивать после его передач.

    Как долго ему удастся сохранять эту форму — вопрос. Но для него самого и для "Арсенала" будет лучше, если Санчес не будет убирать ногу с педали», — пишет автор ESPN Марк Огден.

    The Guardian
    Фото: theguardian.com

    Идеальный матч Сеска

    «Антонио Конте может сожалеть, что период доминирования в первом тайме не был преобразован в голы. Прежде всего специалист будет разочарован тем, что отыгравший едва ли не идеальный матч Сеск не был вознагражден за свои старания.

    Фабрегас не просто отдавал лучше всех. Он делал это стильно и с изяществом. Когда он покидал поле, ему аплодировали и болельщики хозяев, и фанаты "Челси". Редкое явление, согласитесь. Хотя было и партизанское "бу".

    В первые 55 минут на левом фланге "Челси" был эдакий заряженный пистолет — забей Бакайоко (трижды) и Мората, в активе Сеска было бы четыре результативных передачи. Но на курок так никто и не нажал.

    Фабрегас находится в поиске финишера и нового Диего Косты», — говорится в статье Барни Ронея на The Guardian.

    Daily Express
    Фото: express.co.uk
    Конте против Венгера на «Эмирейтс»: кто кого?«Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 января
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