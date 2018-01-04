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    Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота «Арсенала»

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота его команды в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:2).

    В середине второго тайма в ворота «канониров» был назначен пенальти на Эдене Азаре, который сам же бельгиец и реализовал, сделав счет 1:1.

    «Это был выдающийся матч. В очередной раз было принято решение не в нашу пользу. В своей подготовке мы должны учитывать, что с этим приходится сталкиваться. Вы видите хороший футбол. К сожалению, одновременно с этим вы видите плохие судейские решения.

    Есть сожаление о том, что мы открыли счет, и вскоре случился фарс. После этого мы выглядели психологически убитыми и могли проиграть. Хорошо, что нашлись силы отыграться. Возможно, результат справедлив.

    Почему я сказал "фарс"? Такие пенальти можно назначать по 10 раз в каждом матче. Почитайте, что пишут об этом зарубежные газеты и английские, и вы увидите разницу.

    Я не хочу начинать разговор об отдельных решениях, потому что это расстраивает меня. Пенальти на Азаре? Это несерьезно», — сказал Венгер, которого цитирует BBC.

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