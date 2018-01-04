«Челси» упустил победу над «Арсеналом»

Лондонскийна своем поел сыграл вничью с(2:2) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет на 63-й минуте матча открыли хозяева. Озил после розыгрыша углового сыграл в центр на Холдинга, чей проникающий пас разрезал оборону «Челси», доставшись Уилширу, а Джек здорово пробил в ближнюю девятку с рикошетом от штанги.

Спустя четыре минуты «Челси» отыгрался. Эден Азар заработал пенальти в ворота «АРсенала» и сам исполнил одиннадцатиметровый.

На 84-й минуте гости вырвались вперед. Дзаппакоста зацепился за мяч справа, обыграл Найлса и прострелил во вратарскую «Арсенала», где Маркос Алонсо, сыграв на опережение, пяткой расстрелял ворота.

А на второй компенсированной минуте «Арсенал» ушел от поражения. В долгой позиционной атаке Мустафи оказался слева и сделал навес, который был усилиями Маркоса Алонсо отражён на Эктора Бельерина, а испанский защитник здорово пробил в дальнюю девятку.

После этого матча «Челси» с 46 очками на 3-м месте, а «Арсенал» на 6-м месте — 39 очков.