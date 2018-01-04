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    «Челси» упустил победу над «Арсеналом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» на своем поел сыграл вничью с «Челси» (2:2) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет на 63-й минуте матча открыли хозяева. Озил после розыгрыша углового сыграл в центр на Холдинга, чей проникающий пас разрезал оборону «Челси», доставшись Уилширу, а Джек здорово пробил в ближнюю девятку с рикошетом от штанги.

    Спустя четыре минуты «Челси» отыгрался. Эден Азар заработал пенальти в ворота «АРсенала» и сам исполнил одиннадцатиметровый.

    На 84-й минуте гости вырвались вперед. Дзаппакоста зацепился за мяч справа, обыграл Найлса и прострелил во вратарскую «Арсенала», где Маркос Алонсо, сыграв на опережение, пяткой расстрелял ворота.

    А на второй компенсированной минуте «Арсенал» ушел от поражения. В долгой позиционной атаке Мустафи оказался слева и сделал навес, который был усилиями Маркоса Алонсо отражён на Эктора Бельерина, а испанский защитник здорово пробил в дальнюю девятку.

    После этого матча «Челси» с 46 очками на 3-м месте, а «Арсенал» на 6-м месте — 39 очков.

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Арсенал» — «Челси» — 2:2 (0:0)
    Голы: Уилшир, 63 (1:0). Азар, 67 — с пенальти (1:1). Алонсо, 84 (1:2). Бельерин, 90+2 (2:2).«Арсенал»: Чех, Чемберс (Уолкотт, 88), Холдинг, Мустафи, Бельерин, Джака, Уилшир, Езил, Санчес, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Уэлбек, 80).«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 56), Фабрегас (Дринкуотер, 71), Канте, Бакайоко, Азар (Виллиан, 82), Алонсо, Мората.Предупреждения: Уилшир, 31. Фабрегас, 43. Холдинг, 53. Езил, 67. Куртуа, 89.
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