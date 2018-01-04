Конте разочарован результатом дерби

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 22-го тура АПЛ с «Арсеналом» ( 2:2 ).

«Очень жаль, потому что когда вы создаете столько моментов у чужих ворот, то обязаны побеждать. Но вместо этого мы говорим о ничейном результате.

Это хорошая ничья против хорошей команды, но мы разочарованы — я и мои игроки. Но это футбол, нужно принять результат.

Что касается Мораты, ему сейчас просто не везет. Ему нужно продолжать работать и прибавлять. У него было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать. В то же время я доволен его работой и самоотдачей», – цитирует Конте Sky Sports.