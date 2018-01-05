Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита»

Манчини остается
У нас почему-то принято считать, что строительство команды занимает около трех лет. Манчини работает с командой с июля, но уже выиграл групповой этап Лиги Европы и занимает второе место в чемпионате России.
Небольшие, но все же успехи экс-тренера «Манчестер Сити» не остались незамеченными в его родной Италии. Местные СМИ считают, что Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана», который в ближайшее время может оставить без работы Дженнаро Гаттузо (победа в дерби — хорошо, но мало).
Впрочем, пока это лишь слухи. Во-первых, Гаттузо все еще сидит на своем кресле. Во-вторых, Манчини никто в «Зените» отпускать не собирается. Почему? Не стоит забывать, что рестайлинг, задуманный в «Зените» его высшим руководством, был заточен под тандем Фурсенко — Сарсания. И пусть механизм стал сбоить после трагической смерти спортивного директора, от заданного вектора никто отказываться не планирует.
Зачем «Зениту» Заболотный?
Но сначала — о трансферах «на выход». Таких будет, скорее всего, предостаточно, поскольку многие недовольны методами «алленаторе». Так, один Олег Шатов за 30 минут матча с «Ахматом» проделал путь от скамейки на место левого форварда, потом на позицию правого защитника и вернулся в раздевалку, откуда, может, выйдет в форме другого клуба. Поговаривают, что уроженца Нижнего Тагила не прочь подписать ЦСКА и «Краснодар».
Минус Дзюба и Шатов? Нескучный январь Манчини Свершившиеся и потенциальные трансферы второй команды чемпионата России
Многих болельщиков интересует судьба и карьерные перспективы Артема Дзюбы, который вроде бы против отправиться в полугодичную аренду, дабы иметь постоянную игровую практику, а с ней — шансы сыграть на домашнем ЧМ-2018. В пользу такого варианта развития событий говорит то, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко с большой симпатией относится к Дзюбе и вовсе не стремится с ним расстаться, считая, что форвард способен принести команде большую пользу.
Велика вероятность, что зимой «Зенит» покинет 35-летний Александр Анюков. Ветеран и воспитанник самарского футбола уже собрал чемоданы и якобы договорился с «Крыльями Советов», утверждают российские СМИ.
По-прежнему неясна судьба человека с острова Невезения Ивана Новосельцева. Последний раз он играл в чемпионате России в ноябре 2016-го – «Зенит» тогда уступил «Краснодару» (1:2). В сентябре Роберто Манчини поставил Новосельцева на кубковый матч с петербургским «Динамо» – «сине-бело-голубые» пропустили трижды и вылетели, а Иван больше не поднимался со скамейки. Очевидно, что защитнику, который еще недавно пылил в Лиге чемпионов с «Ростовом», нужно уходить. Но есть ли желающие его взять? Хотя бы в аренду?
Вырос из «Тосно». Заболотный — в «Зените» СМИ о первом «зимнем» новичке «Зенита»
Не везет в последнее время и угодившему в криминальную хронику Денису Терентьеву. 25-летний футболист универсален, у него хорошая скорость, он неплохо проявлял себя, получая шанс, но Роберто Манчини, похоже, на него не рассчитывает.
В аренду мог бы отправиться и Андрей Панюков, которого Манчини не видит в первой команде, несмотря на неплохую результативность в ФНЛ (12 голов в 15 матчах). Но пока, по словам футболиста, ничего не меняется, и подготовку ко второй части сезона он начнет с «Зенитом-2».
Ничего не поменяется и в судьбе капитана «сине-бело-голубых» Доменико Кришито, которого турецкие СМИ настойчиво отправляют в «Фенербахче». Да, у «Зенита» и «канареек» уже налажены связи (Бруну Алвеш, Луиш Нету, Жулиано), но итальянского защитника на берега Босфора не отпустят. Более того, с Кришито ведутся переговоры о новом контракте.
Таким образом, единственным, кто покинул «Зенит», остается вратарь Максим Рудаков, который отправился за игровой практикой в Финляндию — ХИК арендовал россиянина на один год с возможностью продления. Перед глазами Рудакова есть свежий пример — Александр Васютин, признанный в 2017 году лучшим вратарем чемпионата Финляндии. Васютин помог «Лахти» забраться на четвертое место и завоевать путевку в Лигу Европы,
и теперь о нем за границей знают больше, чем если бы он играл за фарм-клуб или «молодежку».
Приобретений в «Зените» также немного. На данный момент «Зенит» приобрел лишь конкурента для Артема Дзюбы — такого же фактурного нападающего Антона Заболотного. Чем он привлек Манчини? В игровую систему своего бывшего клуба, атакующие действия которого заточены на длинные передачи (22% от общего количества — самый высокий показатель в лиге), мощный форвард вписывался идеально, успешно цепляясь за сложные мячи и сохраняя команде владение. Заболотный — лучший игрок лиги по количеству выигранных верховых единоборств, как в абсолютном зачете (93 – в полтора раза больше, чем у ближайшего преследователя), так и в пересчете на игровое время (4,9 за 90 минут). Кроме того, Антон отличается высокой ударной активностью (причем дистанция его не смущает), но при этом не страдает эгоцентризмом и регулярно создает возможности для партнеров (2,5 удара + 1,5 ключевые передачи за игру). Благодаря этому «Тосно» входит в пятерку самых бьющих команд чемпионата (13,2 за матч), хотя атакует едва ли не реже всех в лиге (45,4% владения — 14 показатель в турнире). Ну и самое важное — голы. На его счету всего четыре мяча, но все — в матчах с топ-соперниками: ЦСКА (дебютный гол в Премьер-лиге), «Локомотивом» (победа «Тосно»), «Спартаком» (ничья 2:2 после 0:2 к 86-й минуте, у Заболотного ничейный гол и голевой пас на первый мяч) и «Краснодаром» (открыл счет на 4-й минуте).
Сумеет ли Заболотный показать себя на принципиально ином уровне, теперь зависит только от него самого.
Кто еще может усилиться команду из Петербурга? В последние дни декабря очень много говорилось о возможном обмене между питерцами и «Краснодаром» — Артем Дзюба или Юрий Жирков + доплата на Федора Смолова — но пока все это больше напоминает происки агентов. Сомневаемся, что лучший бомбардир РФПЛ пойдет на столь рискованный шаг перед домашним ЧМ.
Очень много говорилось и об интересе «Зенита» к форварду/вингеру «Ювентуса» Марко Пьяце, однако сам хорват предпочел отправиться в «Шальке», где будет конкурировать за место в составе с украинцем Евгением Коноплянкой.
Также стало известно о возможном переходе защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина и защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо (называлась сумма в 13,5 миллионов евро), но пока ни одна из этих новостей не нашла подтверждения. Набиуллин, к примеру, 5 января прошел медобследование в Казани и уже завтра вылетит с командой на первый сбор.
Зырянов возглавил вторую команду, Давыдов — главную зенитовскую школу
Не обошлось без изменений и во второй команде и клубной Академии. Так, место Владислава Радимова занял ветеран Константин Зырянов. Трехкратный чемпион России и один из лучших игроков в новейшей истории российского футбола завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую деятельность.
Сборы
15 января «сине-бело-голубые» отправятся в Дубай, где будут тренироваться в течение двух недель. В рамках первых зимних сборов «Зенит» встретится с действующими чемпионами Дании, Чехии и Китая.
22 января команда Роберто Манчини проэкзаменует «Копенгаген», спустя три дня — пражскую «Славию», а 28 января — «Гуанчжоу Эвергранд».
Со 2 по 13 февраля «сине-бело-голубые» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении и серебряными призерами Словакии и Сербии — «Слованом» (4 февраля), «Црвеной Звездой» (7 февраля) и «Марибором» (10 февраля).
Планы на весну
Первый официальный матч в новом году «Зенит» проведет 15 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы бронзовый призер РФПЛ сыграет с шотландским «Селтиком». Ответная встреча запланирована на 22 февраля.
Дебют Кокорина и Ко в весенней части чемпионата России состоится 3 марта. Соперником питерцев будет «Амкар». Начало встречи на арене «Санкт-Петербург» — в 16:30 мск. 11 марта «Зенит» будет гостить у «Ростова» (19:00 мск), а 18 марта примет «Динамо» (16:30 мск).
Точное расписание РФПЛ на 23-30 туры станет известно позднее.