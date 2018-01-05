Успеть за уходящим поездом. Зима «Зенита»

Манчини остается

У нас почему-то принято считать, что строительство команды занимает около трех лет. Манчини работает с командой с июля, но уже выиграл групповой этап Лиги Европы и занимает второе место в чемпионате России.

Небольшие, но все же успехи экс-тренера «Манчестер Сити» не остались незамеченными в его родной Италии. Местные СМИ считают, что Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана», который в ближайшее время может оставить без работы Дженнаро Гаттузо (победа в дерби — хорошо, но мало).

Впрочем, пока это лишь слухи. Во-первых, Гаттузо все еще сидит на своем кресле. Во-вторых, Манчини никто в «Зените» отпускать не собирается. Почему? Не стоит забывать, что рестайлинг, задуманный в «Зените» его высшим руководством, был заточен под тандем Фурсенко — Сарсания. И пусть механизм стал сбоить после трагической смерти спортивного директора, от заданного вектора никто отказываться не планирует.

Сергей Фурсенко Президент «Зенита» Что я могу сделать — обращайтесь к итальянской прессе. У нас все сборы запланированы, тренер работает. Писать могут все что угодно.

Зачем «Зениту» Заболотный?

Но сначала — о трансферах «на выход». Таких будет, скорее всего, предостаточно, поскольку многие недовольны методами «алленаторе». Так, один Олег Шатов за 30 минут матча с «Ахматом» проделал путь от скамейки на место левого форварда, потом на позицию правого защитника и вернулся в раздевалку, откуда, может, выйдет в форме другого клуба. Поговаривают, что уроженца Нижнего Тагила не прочь подписать ЦСКА и «Краснодар».

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Многих болельщиков интересует судьба и карьерные перспективы Артема Дзюбы, который вроде бы против отправиться в полугодичную аренду, дабы иметь постоянную игровую практику, а с ней — шансы сыграть на домашнем ЧМ-2018. В пользу такого варианта развития событий говорит то, что президент «Зенита» Сергей Фурсенко с большой симпатией относится к Дзюбе и вовсе не стремится с ним расстаться, считая, что форвард способен принести команде большую пользу.

Велика вероятность, что зимой «Зенит» покинет 35-летний Александр Анюков. Ветеран и воспитанник самарского футбола уже собрал чемоданы и якобы договорился с «Крыльями Советов», утверждают российские СМИ.

По-прежнему неясна судьба человека с острова Невезения Ивана Новосельцева. Последний раз он играл в чемпионате России в ноябре 2016-го – «Зенит» тогда уступил «Краснодару» (1:2). В сентябре Роберто Манчини поставил Новосельцева на кубковый матч с петербургским «Динамо» – «сине-бело-голубые» пропустили трижды и вылетели, а Иван больше не поднимался со скамейки. Очевидно, что защитнику, который еще недавно пылил в Лиге чемпионов с «Ростовом», нужно уходить. Но есть ли желающие его взять? Хотя бы в аренду?

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Не везет в последнее время и угодившему в криминальную хронику Денису Терентьеву. 25-летний футболист универсален, у него хорошая скорость, он неплохо проявлял себя, получая шанс, но Роберто Манчини, похоже, на него не рассчитывает.

В аренду мог бы отправиться и Андрей Панюков, которого Манчини не видит в первой команде, несмотря на неплохую результативность в ФНЛ (12 голов в 15 матчах). Но пока, по словам футболиста, ничего не меняется, и подготовку ко второй части сезона он начнет с «Зенитом-2».

Ничего не поменяется и в судьбе капитана «сине-бело-голубых» Доменико Кришито, которого турецкие СМИ настойчиво отправляют в «Фенербахче». Да, у «Зенита» и «канареек» уже налажены связи (Бруну Алвеш, Луиш Нету, Жулиано), но итальянского защитника на берега Босфора не отпустят. Более того, с Кришито ведутся переговоры о новом контракте.

Андреа Д'Амико Агент Доменико Кришито В том, что пишут газеты, нет ни слова правды. Ни один турецкий клуб не обращался к Кришито и не выходил с предложением. Миммо — футболист «Зенита», по крайней мере, до окончания срока действия контракта. Не исключено, что в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение с руководством клуба о продлении соглашения.

Вряд ли доволен получаемым игровым временем в «Зените» и эквадорец. Он как раз мог бы исполнить роль той самой «десятки», на отсутствие которого так часто сетует Манчини, но итальянский наставник редко замечает 32-летнего ветерана. Впрочем, в отличие от коллег по цеху, Нобоа не высказывает недовольства и, скорее всего, планирует доработать контракт до конца (до 30 июня 2020 года).

Таким образом, единственным, кто покинул «Зенит», остается вратарь Максим Рудаков, который отправился за игровой практикой в Финляндию — ХИК арендовал россиянина на один год с возможностью продления. Перед глазами Рудакова есть свежий пример — Александр Васютин, признанный в 2017 году лучшим вратарем чемпионата Финляндии. Васютин помог «Лахти» забраться на четвертое место и завоевать путевку в Лигу Европы,

и теперь о нем за границей знают больше, чем если бы он играл за фарм-клуб или «молодежку».

Приобретений в «Зените» также немного. На данный момент «Зенит» приобрел лишь конкурента для Артема Дзюбы — такого же фактурного нападающего Антона Заболотного. Чем он привлек Манчини? В игровую систему своего бывшего клуба, атакующие действия которого заточены на длинные передачи (22% от общего количества — самый высокий показатель в лиге), мощный форвард вписывался идеально, успешно цепляясь за сложные мячи и сохраняя команде владение. Заболотный — лучший игрок лиги по количеству выигранных верховых единоборств, как в абсолютном зачете (93 – в полтора раза больше, чем у ближайшего преследователя), так и в пересчете на игровое время (4,9 за 90 минут). Кроме того, Антон отличается высокой ударной активностью (причем дистанция его не смущает), но при этом не страдает эгоцентризмом и регулярно создает возможности для партнеров (2,5 удара + 1,5 ключевые передачи за игру). Благодаря этому «Тосно» входит в пятерку самых бьющих команд чемпионата (13,2 за матч), хотя атакует едва ли не реже всех в лиге (45,4% владения — 14 показатель в турнире). Ну и самое важное — голы. На его счету всего четыре мяча, но все — в матчах с топ-соперниками: ЦСКА (дебютный гол в Премьер-лиге), «Локомотивом» (победа «Тосно»), «Спартаком» (ничья 2:2 после 0:2 к 86-й минуте, у Заболотного ничейный гол и голевой пас на первый мяч) и «Краснодаром» (открыл счет на 4-й минуте).

Сумеет ли Заболотный показать себя на принципиально ином уровне, теперь зависит только от него самого.

Кто еще может усилиться команду из Петербурга? В последние дни декабря очень много говорилось о возможном обмене между питерцами и «Краснодаром» — Артем Дзюба или Юрий Жирков + доплата на Федора Смолова — но пока все это больше напоминает происки агентов. Сомневаемся, что лучший бомбардир РФПЛ пойдет на столь рискованный шаг перед домашним ЧМ.

Очень много говорилось и об интересе «Зенита» к форварду/вингеру «Ювентуса» Марко Пьяце, однако сам хорват предпочел отправиться в «Шальке», где будет конкурировать за место в составе с украинцем Евгением Коноплянкой.

Также стало известно о возможном переходе защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина и защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо (называлась сумма в 13,5 миллионов евро), но пока ни одна из этих новостей не нашла подтверждения. Набиуллин, к примеру, 5 января прошел медобследование в Казани и уже завтра вылетит с командой на первый сбор.

Зырянов возглавил вторую команду, Давыдов — главную зенитовскую школу

Не обошлось без изменений и во второй команде и клубной Академии. Так, место Владислава Радимова занял ветеран Константин Зырянов. Трехкратный чемпион России и один из лучших игроков в новейшей истории российского футбола завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую деятельность.

Константин Зырянов Главный тренер «Зенита-2» Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но, когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить «Зенит»-2 поступают не каждый день. До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола, — и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно.

Предшественник Зыряновавозглавил Академию и теперь будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях.

Анатолий Давыдов Глава Академии «Зенита» Мы встречались с Сергеем Фурсенко и Максимом Митрофановым, они обозначили мои задачи и сказали не тревожиться: при возникновении каких-либо организационных вопросов на новой должности они все подскажут и направят в нужное русло. Также мы обговорили, что необходимо более качественно готовить наших молодых игроков. Если для их развития необходимо будет что-то скорректировать в методической работе — вопросов нет, сделаю. Хочется, чтобы на новой должности у меня была не только хозяйственная деятельность, но и спортивная составляющая. Чтобы я мог что-то подсказать в тренировочном процессе, чтобы тренеры всегда могли со мной советоваться. Конечно, на первом этапе уйдет некоторое время, чтобы разобраться в специфике новой для меня работы. Постепенно выстроится четкая схема. У нашей Академии хорошие тренеры, которые уже набрались опыта, знают и любят свою работу. Так что уверен, что вместе мы найдем решения, которые помогут улучшить подготовку молодых игроков.

Сборы

15 января «сине-бело-голубые» отправятся в Дубай, где будут тренироваться в течение двух недель. В рамках первых зимних сборов «Зенит» встретится с действующими чемпионами Дании, Чехии и Китая.

22 января команда Роберто Манчини проэкзаменует «Копенгаген», спустя три дня — пражскую «Славию», а 28 января — «Гуанчжоу Эвергранд».

Со 2 по 13 февраля «сине-бело-голубые» будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении и серебряными призерами Словакии и Сербии — «Слованом» (4 февраля), «Црвеной Звездой» (7 февраля) и «Марибором» (10 февраля).

Планы на весну

Первый официальный матч в новом году «Зенит» проведет 15 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы бронзовый призер РФПЛ сыграет с шотландским «Селтиком». Ответная встреча запланирована на 22 февраля.

Дебют Кокорина и Ко в весенней части чемпионата России состоится 3 марта. Соперником питерцев будет «Амкар». Начало встречи на арене «Санкт-Петербург» — в 16:30 мск. 11 марта «Зенит» будет гостить у «Ростова» (19:00 мск), а 18 марта примет «Динамо» (16:30 мск).

Точное расписание РФПЛ на 23-30 туры станет известно позднее.