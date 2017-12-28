Минус Дзюба и Шатов? Нескучный январь Манчини

в. Рудаков (ХИК, аренда)

На данный момент «Зенит» расстался с одним футболистом — 21-летний вратарь Максим Рудаков отправился за игровой практикой в Финляндию — ХИК арендовал россиянина на один год с возможностью продления.

Максим Рудаков Вратарь «Зенита» Очень рад, что все так сложилось. Это новый этап в карьере. Да и вообще все по-другому – от эмоций до условий работы. Если не брать «Зенит», всегда хотелось играть в Европе. А переход ХИК чуть приближает к цели. Да, вы правы, финский чемпионат не топовый. Но тоже Европа. Тем более в этой стране очень хорошее отношение к футболу. Правда, в первую очередь ставлю перед собой задачу получать игровую практику. А как дальше пойдет – увидим.

в. Кержаков, п. Шатов, н. Дзюба, з. Анюков, з. Кришито, з. Новосельцев, з. Терентьев, з. Жирков, п. Нобоа, н. Панюков

Компанию Рудакову может составить «скамеечник» Михаил Кержаков, в нынешнем чемпионате не сыгравший ни минуты (!). Статус третьего голкипера «Зенита» после Андрея Лунева и Юрия Лодыгина не оставляет Кержакову-млашему реальных шансов на получение игровой практики. Очевидно, что Михаил не удовлетворен своим положением — в 30 лет мириться с ролью глубокого запасного все-таки рано. Если его не определит Лодыгин, который вроде бы не в восторге от собственного положения и тоже может уйти, то Михаилу стоит сменить клуб хотя бы на правах аренды.

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Еще один глубокий запасной, о котором уже столько всего написано, что и добавить-то нечего, — Иван Новосельцев. Последний раз он играл в чемпионате России в ноябре 2016-го – «Зенит» тогда уступил «Краснодару» (1:2). В сентябре Роберто Манчини поставил Новосельцева на кубковый матч с петербургским «Динамо» – «сине-бело-голубые» пропустили трижды и вылетели, а Иван больше не поднимался со скамейки. И если Артема Дзюбу принято жалеть (об этом ниже), то над рыжеволосым защитником сейчас смеются — «паспортист», «Инстаграм вместо футбола» и «главный запасной чемпионата» – это уже не мем, а приговор.

Кто точно покинет Петербург, так это Александр Анюков. По словам Геннадия Орлова, защитник уже собрал вещи и рассматривает два хороших предложения. Очевидно, что 35-летний ветеран пригодился во всех командах второй части турнирной таблицы. Туда же (но, скорее всего, в аренду) мог бы отправиться нападающий Андрей Панюков, который вряд ли получит шанс в весенней части при живых и здоровых Кокорине и Дриусси. А вот полгода в условном «Тосно» определенно пошли бы ему на пользу. Если он, как и Лука Джорджевич, сможет проявить себя на уровне РФПЛ, то летом у главного тренера «Зенита» будет приятная головная боль.

Геннадий Орлов Комментатор У Анюкова контракт до лета 2018 года, то есть сейчас он имеет право вести переговоры с другими клубами. «Зенит» может пойти навстречу. На него есть спрос. Называть клубы не буду, но у него есть два варианта, и сам он хочет уйти. Это то, что он мне лично сказал. Пожелаем ему успехов. Ему 35 лет, но он великолепно физически готов, ни грамма лишнего веса.

Не очень ясна ситуация и по капитану «сине-бело-голубых», у которого летом следующего года заканчивается контракт и которого активно торгуют турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче». С последними у «Зенита» налажены прекрасные отношения — вспомните, например, трансферы Бруну Алвеша, Луиша Нету и Жулиано.

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В средней линии также есть те, кому могут указать на дверь. Речь, как вы могли догадаться, о Кристиане Нобоа и Олеге Шатове. В пользу уроженца Нижнего Тагила играет паспорт, однако демарши 27-летнего хавбека, еще недавно считавшегося «железным» игроком основного состава, участились, да и Манчини регулярно показывает, что россиянин ему не нужен.

Ну и главная драма нынешней осени — Артем Дзюба. О том, что один из самых результативных игроков «Зенита» образца последних двух сезонов не вписывается в систему игры Манчини, говорили еще летом. Тем не менее в двух стартовых турах Дзюба попадал в стартовый состав, но забить не смог, а потом проиграл борьбу за место в основе Александру Кокорину и окончательно сник. Два гола за всю осень — по одному в национальной и европейской лигах – и приобретение Антона Заболотного повесили над питерским будущим Дзюбы большой знак вопроса. Будет ли в нем поставлена точка?

Понятно, что Дзюба мечтает сыграть на домашнем ЧМ. Также понятно и то, что прямо сейчас мысли Артема связаны не со сборной — нужно найти место, где в него снова поверят. А там, глядишь, и факс из РФС подоспеет.

Геннадий Орлов Комментатор Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артем мечтает об одном – получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет. Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе – везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав "Зенита". Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован». Понимаете, какая ситуация? Это печально.

н. Заболотный («Тосно»)

На данный момент «Зенит» приобрел лишь конкурента для Артема Дзюбы — такого же фактурного нападающего Антона Заболотного, на счету которого четыре забитых мяча в РФПЛ. Мало (у того же Кокорина 10), но все — в матчах с топ-соперниками: ЦСКА (дебютный гол в Премьер-лиге), «Локомотивом» (победа «Тосно»), «Спартаком» (ничья 2:2 после 0:2 к 86-й минуте, у Заболотного ничейный гол и голевой пас на первый мяч) и «Краснодаром» (открыл счет на 4-й минуте).

Антон Заболотный Нападающий «Зенита» Артем — очень хороший нападающий, все знают, насколько сильно Дзюба может играть. Думаю, конкуренция между нами продолжается. Месяцы перед чемпионатом мира станут решающими – тогда и выяснится, кто лучше смог себя показать.

н. Смолов («Краснодар»), п. Швец («Ахмат»)

Кто нужен «Зениту»? Если уйдет Кержаков, то, возможно, Манчини попросит приобрести более молодого резервиста.

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Но куда более важное значение будет иметь поиск правого защитника. Эту позицию осенью закрывали то Игорь Смольников, то Бранислав Иванович, то Далер Кузяев, то Юрий Жирков, четыре матча сыграл Александр Анюков, пару раз появился Денис Терентьев, однако четкого понимания, за кем стоит закрепить это амплуа, нет. Кто бы мог бы вписаться в команду Роберто Манчини из ребят с правильным паспортом? На ум приходит лишь Вячеслав Караваев.

Не стоит исключать и повышение конкуренции в средней линии — команде частенько не хватает баланса между обороной и атакой. Решить эту проблему можно приглашением по проторенной дорожке из Грозного Антона Швеца, который с первых матчей за «Ахмат» продемонстрировал все свои качества и к середине осени добился вызова в сборную.

Не помешал бы «сине-бело-голубым» и быстрый фланговый игрок, что могло бы решить вопрос с плотной обороной «Урала», «Арсенала» или того же «Ахмата».

В атаке все просто — Манчини не прочь пригласить Федора Смолова и даже не прочь заплатить приличные деньги и в нагрузку отдать Артема Дзюбу, да только «Краснодар» по-прежнему идет в отказку, а сам Смолов не спешит менять обстановку перед домашним ЧМ.