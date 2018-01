Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египтапризнан лучшим африканским футболистом 2017 года, сообщается в официальном аккаунте Африканской конфедерации футбола в Twitter.

В прошлом году Салах помог сборной Египта завоевать путевку на чемпионат мира в России, где египтяне станут соперниками российской сборной по групповому этапу турнира.

Вторым в голосовании стал одноклубник Салаха сенегалец Садьо Мане, третьим — габонский нападащий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Салах стал всего вторым египтянином после Махмуда Эль-Хатиба, завоевавшим эту награду.

Лучшей сборной 2017 года признана команда Египта, а лучшим тренером — возглавляющий египтян аргентинец Эктор Купер.

