Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года

В прошлом году Салах помог сборной Египта завоевать путевку на чемпионат мира в России, где египтяне станут соперниками российской сборной по групповому этапу турнира.
Вторым в голосовании стал одноклубник Салаха сенегалец Садьо Мане, третьим — габонский нападащий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Салах стал всего вторым египтянином после Махмуда Эль-Хатиба, завоевавшим эту награду.
Лучшей сборной 2017 года признана команда Египта, а лучшим тренером — возглавляющий египтян аргентинец Эктор Купер.
Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY— CAF (@CAF_Online) 4 января 2018 г.